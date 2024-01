Como o turismo chinês tenta se recuperar do baque provocado pela política de covid zero

Os riscos econômicos dessa lentidão são altos. Antes da pandemia, os viajantes chineses eram os que mais gastavam no mundo, respondendo por 20% dos gastos globais com turismo, segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), agência da Organização das Nações Unidas (ONU). No ano passado, as autoridades chinesas tentaram estimular as viagens para o país. Entre as mudanças, a China dispensou os vistos de viagem ou concordou em estender a duração da isenção de visto para visitantes de oito países, incluindo Alemanha e França.

O principal fator que impede as viagens internacionais dos chineses continuará sendo a economia do país. O crescimento se recuperou do baque da pandemia, mas o peso de uma grave queda no setor imobiliário reduziu os gastos e a confiança do consumidor na China.