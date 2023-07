Turma da Mônica faz 60 anos e ganha avião temático da Gol; veja fotos

A Gol, em parceria com a Maurício de Sousa Produções (MSP), lançou um avião em homenagem aos 60 anos da Turma da Mônica. O Boeing 737-800, totalmente adesivado interna e externamente com desenhos dos personagens, conta com artes inéditas criadas exclusivamente pela Maurício de Sousa Produções. No exterior, a Mônica, em uma das extremidades do avião, está jogando o seu coelho, que aparece “no ar” do outro lado, próximo à cabine do piloto. A ação foi apelidada de “Coelhadas no Ar”.

Leia mais Enjoei compra plataforma de produtos artesanais Elo7

Gol apresenta avião em homenagem aos 60 da Turma da Mônica Foto: Mage Monteiro

Avião é todo customizado com os personagem da história em quadrinhos Foto: Mage Monteiro

O avião foi apresentado no domingo, 16, em evento exclusivo no aeroporto de Confins e alçou voo na segunda-feira, 17, a Congonhas, para outro grande evento em comemoração aos 60 anos da Mônica. Os passageiros receberam presentes, mensagens e serviço de bordo especiais.

Na customização interna, a turma está preparando uma festa surpresa para a Mônica, com os personagens escondidos entre os bagageiros. Os placares de informação da aeronave também receberam novos elementos inspirados nas crianças do bairro do Limoeiro.

Segundo a Gol, esse é o avião mais customizado da companhia Foto: Mage Monteiro

Continua após a publicidade

Adesivos por toda a aeronave remetem à história em quadrinhos Foto: Mage Monteiro

Segundo a Gol, a aeronave da Mônica não terá uma rota específica. “A ideia é que ela pouse e decole na maioria das nossas 75 bases, no Brasil e na América Latina, durante um ano. A Companhia pretende que o maior número de clientes possível possa se encantar com a experiência de viajar em um avião temático tão especial quanto esse”, escreveu a empresa em comunicado.

“Esta é a aeronave mais customizada que já realizamos, tanto interna quanto externamente - em cada cantinho tem uma surpresa, uma descoberta, uma mensagem que conecta o mundo da Turma da Mônica com o mundo da aviação”, acrescentou a Gol.