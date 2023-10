A Uber pagará um ganho promocional extra de até R$ 1 mil para motoristas parceiros da categoria “Diamante”, a mais alta do Uber Pro, programa de vantagens da plataforma. Na promoção “Missão Diamante”, motoristas convidados que atingirem e se mantiverem na categoria em algum dos ciclos elegíveis do Uber Pro poderão receber o ganho extra. O total que o motorista irá receber varia de acordo com a cidade e será indicado previamente no aplicativo Uber Driver.

No Uber Pro, os motoristas acumulam pontos em ciclos de três meses, sendo classificados em categorias que dão acesso a diferentes vantagens. Para participar do Uber Pro, os requisitos incluem manutenção de uma taxa de aceitação mínima de 60% das solicitações de viagens recebidas, uma taxa de cancelamento máxima de 10% das solicitações de viagens aceitas, e uma média de avaliação dos usuários acima de 4,85 estrelas.

A “Missão Diamante”, anunciada em julho deste ano, vai até 2024, englobando quatro ciclos do Uber Pro: os com início em 1º de julho e 1º de outubro deste ano, e os com início em 1º de janeiro e 1º de abril de 2024. Cada motorista só poderá receber o valor uma única vez e os pagamentos serão realizados uma semana após o encerramento de cada ciclo.

Apenas motoristas que receberam o comunicado oficial convidando para participar da promoção são elegíveis para receber o valor. “Trata-se de um agradecimento pela fidelidade e preferência pelo uso do app da Uber”, afirma a plataforma.

Inicialmente, a “Missão Diamante” está disponível apenas em algumas capitais: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Belém (PA).