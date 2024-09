Uber tira muitas pessoas que poderiam estar empregadas na construção, diz Secovi

Até o momento, já foram contratadas em torno de 450 mil unidades dentro do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), programa do governo federal, e a perspectiva é de atingir a marca de 550 mil unidades até o fim do ano, conforme Luna. “É um marco histórico”, afirmou.

Segundo Luna, esses números são possíveis pela combinação de uma série de medidas, entre as quais a elevação do orçamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a faixa de R$ 120 bilhões neste ano.