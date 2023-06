UBS se prepara para cortar mais da metade da força de trabalho herdada do Credit Suisse

A UBS está se preparando para cortar mais da metade da força de trabalho do Credit Suisse, começando no próximo mês, como resultado da compra de emergência do banco. Bancários, traders e equipe de apoio do banco de investimento do Credit Suisse em Londres, Nova York e em algumas partes da Ásia devem ser os mais afetados pelos cortes, com quase todas as atividades em risco, segundo fontes.

A UBS está se preparando para cortar mais da metade da força de trabalho do Credit Suisse Foto: Denis Balibouse/Reuters

Os funcionários foram informados para esperar três rodadas de cortes este ano, sendo a primeira prevista para o final de julho e mais duas rodadas planejadas provisoriamente para setembro e outubro, acrescentaram as fontes, que pediram para não serem identificadas, já que os planos não são públicos.

Três meses após a UBS concordar em comprar o Credit Suisse em um resgate intermediado pelo governo, a extensão total dos cortes de empregos está começando a se tornar clara. A UBS, cuja força de trabalho combinada aumentou para cerca de 120 mil após o fechamento do acordo, afirmou que pretende economizar cerca de US$ 6 bilhões (aproximadamente R$ 29 milhões) em custos com funcionários nos próximos anos. A UBS pretende reduzir eventualmente o total de funcionários combinados em cerca de 30%, ou seja, 35 mil pessoas, disseram duas fontes.

Isso está em linha com a redução geral estimada de cerca de 30 mil pessoas estimada por analistas da Redburn em um relatório sobre a UBS neste mês. O número atual de funcionários do Credit Suisse é de cerca de 45 mil, disseram as fontes. Um porta-voz da UBS se recusou a comentar sobre as demissões. A redução de funcionários no banco suíço agravará dramaticamente o que já foi um ano desastroso para empregos no setor financeiro em todo o mundo, após os bancos de investimento de Wall Street, incluindo o Morgan Stanley e o Goldman Sachs, anunciarem seus próprios cortes de milhares de funcionários.

A equipe executiva da empresa combinada já reflete a dominação da UBS. O conselho executivo conta apenas com um membro remanescente do Credit Suisse, Ulrich Koerner, que continua sendo o CEO do banco adquirido. Na unidade de gestão de fortunas, apenas cinco das mais de duas dezenas de nomeações de liderança vêm do Credit Suisse. O CEO da UBS, Sergio Ermotti, disse que a integração está indo “muito bem”, em um evento em Zurique na última terça-feira.

A UBS sinalizou desde o início da aquisição que pretende reduzir drasticamente o número de funcionários do banco de investimento com prejuízo do Credit Suisse, que foi responsável pela perda de US$ 5,5 bilhões no escândalo do Archegos Capital Management em 2021. Embora a UBS originalmente planejasse manter os 20% principais dos negociadores, especialmente aqueles focados em tecnologia, mídia e telecomunicações, muitos dos banqueiros de melhor desempenho já saíram ou foram contratados por concorrentes, disseram as fontes. Deutsche Bank, Jefferies Financial e Wells Fargo estão entre os concorrentes que contrataram funcionários do Credit Suisse nos últimos meses.

A UBS espera reter a maioria dos banqueiros privados do Credit Suisse, embora muitos já tenham saído, disseram duas das fontes. Na região Ásia-Pacífico, a UBS planeja manter algumas centenas de banqueiros privados do Credit Suisse, elevando o total para mais de 1,2 mil, informaram fontes à Bloomberg no início deste mês. Alguns banqueiros privados em Singapura devem se mudar para os escritórios principais da UBS, perto de um distrito de compras nobre na cidade-estado, já no próximo mês, em um dos primeiros sinais concretos de que a fusão está se concretizando. O banco também precisará reter, pelo menos no curto prazo, as pessoas responsáveis pela administração dos empréstimos estruturados do Credit Suisse para clientes de alta renda e pelos livros de derivativos de ações, disse uma das fontes.

Destino do banco suíço

Em relação ao negócio doméstico suíço, a UBS planeja tomar uma decisão no terceiro trimestre sobre se irá integrá-lo totalmente à sua própria unidade suíça ou buscar outra opção, como separá-lo ou listá-lo publicamente.

O destino do banco suíço tem sido amplamente acompanhado, já que empresas e políticos com sede na Suíça expressaram preocupações sobre o poder de mercado que o banco combinado exerceria. Como tal, as primeiras rodadas de reduções de empregos provavelmente excluirão aqueles relacionados à sobreposição extensiva nos negócios suíços.

No geral, até 10 mil empregos seriam eliminados se as duas empresas domésticas forem fundidas, disse uma pessoa. Cerca de 30% da equipe combinada do megabanco está na Suíça, mas está distribuída entre os negócios domésticos, bem como funcionários que estão baseados no país, mas trabalham em funções corporativas ou em gestão de patrimônio e ativos.

Ermotti disse que o “cenário base” é de a UBS reter a unidade doméstica do Credit Suisse. Muitos funcionários, com base em comentários de Ermotti e do presidente Colm Kelleher em reuniões e eventos neste mês, esperam que os negócios sejam totalmente fundidos, especialmente após a deterioração da unidade de banca privada do Credit Suisse no mercado doméstico, disseram as fontes./WP Bloomberg