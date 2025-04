UE espera apresentar proposta de acordo com o Mercosul até o fim de setembro

Ele acrescentou que a Comissão entrará em contato “continuamente” com os países da UE para discutir com eles “o que consideramos ser as vantagens claras do acordo do ponto de vista econômico e geopolítico”.

“Ouviremos suas preocupações e tentaremos assegurar-lhes que acreditamos ter colocado em prática todas as salvaguardas necessárias, por exemplo, em questões agrícolas sensíveis”, disse Gill. “Acreditamos que, em um mundo instável, as parcerias com aliados confiáveis em todo o mundo, com regras claramente definidas para benefício mútuo, são mais valiosas do que nunca.”