União Europeia suspende retaliação tarifária contra os Estados Unidos por 90 dias

BRUXELAS - A comissão executiva da União Europeia disse nesta quinta-feira, 10, que suspenderá, por 90 dias, as medidas de retaliação aos Estados Unidos. Isso vai coincidir com a pausa anunciada pelo presidente Donald Trump em suas novas e abrangentes tarifas sobre parceiros comerciais globais e deixar espaço para uma solução negociada.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a comissão, que lida com o comércio para os 27 países-membros do bloco, “tomou nota do anúncio do presidente Trump”.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia Foto: Omar Havana/AP

PUBLICIDADE Novas tarifas sobre € 20,9 bilhões (US$ 23 bilhões) de produtos americanos serão suspensas por 90 dias porque “queremos dar uma chance às negociações”, disse ela em um comunicado. Mas ela advertiu: “Se as negociações não forem satisfatórias, nossas contramedidas entrarão em ação”. Trump impôs uma taxa de 20% sobre os produtos da UE como parte de sua ofensiva contra parceiros comerciais, mas disse na quarta-feira que as suspenderá por 90 dias para dar aos países a chance de negociar soluções para as preocupações comerciais dos EUA. Os países sujeitos à pausa terão, porém, a tarifa básica de 10% imposta por Trump a todos os países.

Antes do anúncio de Trump, os países-membros da UE votaram para aprovar um conjunto de tarifas retaliatórias sobre US$ 23 bilhões em mercadorias, em resposta às tarifas de 25% sobre aço e alumínio importados que entraram em vigor em março. A UE, o maior parceiro comercial dos EUA, descreveu as tarifas como “injustificadas e prejudiciais”.

As tarifas da UE foram definidas para entrar em vigor em etapas, algumas em 15 de abril e outras em 15 de maio e 1º de dezembro. A comissão da UE não forneceu imediatamente uma lista dos produtos.

Os membros da UE - o maior bloco comercial do mundo - disseram que preferem um acordo negociado para resolver uma guerra comercial que prejudica as economias de ambos os lados. A principal autoridade comercial do bloco tem se deslocado entre Bruxelas e Washington há semanas, tentando evitar um conflito.

Os produtos visados são uma pequena fração do € 1,6 trilhão (US$ 1,8 trilhão) do comércio anual entre os EUA e a UE. Cerca de € 4,4 bilhões em mercadorias e serviços cruzam o Atlântico todos os dias, no que a Comissão Europeia chama de “a relação comercial mais importante do mundo”.

A UE tem como alvo listas menores de mercadorias, na esperança de exercer pressão política e evitar danos econômicos decorrentes de uma escalada mais ampla de tarifas.

A UE também está trabalhando em um novo conjunto de contramedidas em resposta à tarifa geral de 20% imposta por Trump a todos os produtos europeus, agora suspensa. Isso poderia incluir medidas destinadas às empresas de tecnologia dos EUA e ao setor de serviços, bem como ao comércio de mercadorias.

Ainda assim, von der Leyen disse que a Europa pretende diversificar suas parcerias comerciais.

Ela disse que a UE continuará “se envolvendo com países que representam 87% do comércio global e compartilham nosso compromisso com uma troca livre e aberta de mercadorias, serviços e ideias”, além de eliminar barreiras ao comércio dentro de seu próprio mercado único.

“Juntos, os europeus sairão mais fortes dessa crise”, disse von der Leyen.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.