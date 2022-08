Ultrapar conclui venda da Extrafarma à Pague Menos por R$ 737,75 milhões

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - A Ultrapar informou na segunda-feira, 1, a conclusão da venda da Extrafarma para a Pague Menos por R$ 737,75 milhões. Segundo a companhia, o valor ainda está sujeito a ajustes finais de capital de giro e de dívida líquida. O negócio recebeu aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) no dia 22 de junho deste ano.

Em comunicado ao mercado, a Ultrapar informa que da primeira parcela de R$ 372.324.136,27, R$ 365.428.184,68 foram pagos pela Pague Menos na segunda e R$ 6.895.951,59 foram pagos à vista pelos acionistas que exerceram direito de preferência.

O pagamento das duas parcelas remanescentes de R$ 182.714.092,34 cada serão realizados em agosto de 2023 e agosto de 2024 pela Pague Menos, passando por correção pela variação positiva do CDI mais 0,5% ao ano, calculada entre a data de fechamento e as datas dos respectivos pagamentos.

A Ultrapar destaca ainda que, “com a venda da Extrafarma, conclui o processo de racionalização de seu portfólio e passa a concentrar seus esforços em negócios mais complementares e sinérgicos, em consistência com o que vem informando aos seus acionistas e ao mercado de capitais”.

Pague Menos; venda da Extrafarma para a rede foi concluída. Foto: Pague Menos

Em outro comunicado, a Pague Menos também destacou que o fechamento da operação dá início a um novo ciclo de crescimento da companhia, acelerando seu plano de expansão, reforçando sua posição de liderança nas regiões Norte e Nordeste e ampliando o alcance e escala de sua plataforma de saúde.

“Além disso, a transação gera grande potencial de captura de sinergias através da combinação de ativos complementares. Com a Extrafarma, a companhia se tornará a segunda maior rede de farmácias do país e avançará na sua proposta de apoiar a população da classe média expandida com uma solução abrangente de saúde”, diz em fato relevante.