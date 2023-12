Um paralelo entre a história da alimentação e da JBS em um hub especial

A JBS e o Estadão se uniram para criar uma experiência virtual que conta a história da alimentação e da proteína nas últimas décadas no Brasil e no mundo. Entre os destaques, há imagens raras da empresa e muitas páginas de acervo da versão impressa de O Estado de S. Paulo, disponíveis para consulta na internet. Passear pelo material é testemunhar um período de intensas transformações.

O conteúdo especial foi criado em comemoração dos 70 anos de história da JBS, completados neste ano. A empresa atualmente está presente em mais de 20 países e emprega mais de 270 mil colaboradores no mundo, sendo 152 mil no Brasil.

Experiência virtual conta a história da alimentação e da proteína nas últimas décadas no Brasil e no mundo Foto: Montagem/ Estadão Blue Studio

Mas tudo tem um começo. A JBS começou pequena, em 1953, em Anápolis, no interior de Goiás, e se chamava Casa de Carnes Mineira. Nesse período, o Brasil inaugurava seus primeiros supermercados em São Paulo e a capital federal ainda era o Rio de Janeiro.

“É uma época em que a migração do campo para a cidade potencializa a urbanização, trazendo mudanças significativas no estilo de vida, incluindo as refeições rápidas, a industrialização dos alimentos e a introdução de eletrodomésticos, como refrigerador, freezer e fornos de micro-ondas, entre os anos 1950 e 1980″, explica Fábio Bitelli, professor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e especialista em história da alimentação, que serviu como fonte para a experiência virtual.

Novos comportamentos

Mudanças de hábito de consumo das últimas décadas, como o fast-food, os restaurantes por quilo, a comida orgânica e a popularidade das fritadeiras sem óleo (air fryers) aparecem lado a lado com passos importantes da história da JBS. Entre esses momentos pivotais, é importante citar o início das exportações no final dos anos 1980, a mudança para São Paulo em 2004, a abertura de capital em 2007 e a aquisição de marcas como Swift, Seara, Tyson Foods e Marba, além da entrada da companhia em mercados como os de suínos, aves, ovinos e couro.

A experiência virtual, porém, não fala apenas das mudanças dos consumidores, mas também mostra a importância do Brasil como produtor de alimentos para o mundo – destacando passos importantes como a introdução local do capim braquiária, a fundação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a criação do programa Brazilian Beef, que impulsionou as exportações de carne bovina.

“São décadas de uma evolução científica que marcou a construção de um país cuja economia é baseada na produção agropecuária, em ser fornecedor de commodities agrícolas”, ressalta Bitelli, lembrando a importância do agronegócio e da indústria de alimentos na composição do PIB brasileiro.

