Uma luz na penumbra para continuar a ter esperanças

Estamos terminando uma semana cheia de problemas e dúvidas.

Nada foi mais grave do que a trágica tormenta que atingiu várias regiões do Rio Grande do Sul, provocando mortes e destruição de cidades, empresas e histórias construídas a duras penas ao longo de anos de trabalho. Uma barbaridade, e os bravos gaúchos já se empenham no conserto possível.

Em Lajeado, no Rio Grande do Sul, cidade enfrenta a situação de destruição por causa do ciclone que atingiu a região Foto: DIEGO VARA

Por outro lado, decisões tomadas por ministros do STF, mudando radicalmente conceitos e entendimentos sobre temas da maior importância para a política e para o agronegócio, trazem dúvidas e inquietações sobre o que é certo ou errado, justo ou não. O que vai acontecer, por exemplo, com os mais de R$ 6 bilhões roubados da Petrobras, e a ela devolvidos por réus confessos? Como se pode mudar assim as regras? A interferência de um Poder sobre outro só alimenta essas questões, e provoca novas: para onde estamos indo? Quando todo mundo sonha com estabilidade, paz e harmonia, sementes de discórdia são lançadas, gerando ressentimentos e desconfiança.

Mas mesmo nesse ambiente de luto e de insegurança, há esperança. E mais uma vez ela vem de um ponto central para a democracia: a organização da sociedade civil. Na segunda feira passada, este jornal publicou matéria otimista e construtiva, mostrando o avanço das cooperativas de crédito no País. Os números são eloquentes: de 2019 até hoje, os bancos fecharam 2.700 agências, enquanto as cooperativas de crédito abriram 2.300 novas.

Enquanto bancos tradicionais fecham endereços, a cooperativa de crédito Credicitrus vai fechar o ano com 120 agências no Brasil Foto: Divulgação/Credicitrus

É um movimento explicável: o cliente de uma cooperativa tem um duplo papel, o de usuário e o de dono, de modo que participa do lucro dela. Ao final de cada exercício, os lucros apurados são devolvidos aos cooperados na proporção de suas operações com a cooperativa.

Um sucesso! Mas não foi sempre assim. As coisas mudaram com a promulgação da Constituição de 1988, cujo artigo 192, mais tarde definido pela Emenda Constitucional 40, de 2003, estabeleceu: “O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que a compõem, abrangendo as cooperativas de crédito (grifo nosso), será regulado por lei complementar” ...

Essa inserção permitiu o desabrochar das cooperativas de crédito, braço econômico da organização social, e o Banco Central montou sistema rigoroso de controle e apoio ao movimento.

Eis um exemplo e uma razão para acreditar no futuro. Se a sociedade se organizar, conserta as tragédias naturais, e o resto tem jeito.