Análise | Como a Europa se movimenta para estar no centro de qualquer mundo que surgir após o ‘furacão’ Trump

Desde a reeleição de Trump, a Europa tem trabalhado para estabelecer ou melhorar os laços comerciais com vários parceiros. As autoridades têm conversado com o México, a Índia, a Coreia do Sul, a África do Sul e a Ásia Central, para citar alguns. A União Europeia anunciou na quinta-feira que iniciaria discussões sobre livre-comércio com os Emirados Árabes Unidos.

Von der Leyen também conversou esta semana com Mark Carney, o novo primeiro-ministro canadense.

“Ela reafirmou o forte compromisso da UE com o comércio aberto e previsível e expressou sua determinação de trabalhar em estreita colaboração com o Canadá na reforma do sistema de comércio global”, disse o bloco em um comunicado.