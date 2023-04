União Europeia aprova subsídio de 43 bilhões de euros para incentivar indústria de chips

A União Europeia (UE) aprovou nesta quarta-feira, 19, um plano de subsídios de € 43 bilhões (por volta de R$ 240 bilhões) para incentivar a indústria de semicondutores no continente, informou a agência de notícias Reuters.

A iniciativa é uma tentativa dos países europeus de disputar mercado com os Estados Unidos e a Ásia e iniciar uma “revolução industrial verde”, disse a agência de notícias.

Conforme a Reuters, a Lei de Chips da UE tem o objetivo de dobrar a participação do bloco na produção global de chips para 20% até 2030 e foi inspirada em uma legislação similar americana.

“Precisamos de chips para alimentar transições digitais e verdes”, disse a vice-presidente da Comissão, Margrethe Vestager, em um tuíte reportado pela agência de notícias.

Estados Unidos dominam as áreas mais avançadas da indústria de chips Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

De acordo com a Reuters, desde o anúncio de seu plano, no ano passado, UE já atraiu em torno de € 100 bilhões (R$ 556,2 bilhões) em investimentos públicos e privados.

Em entrevista à Reuters, Paul Triolo, especialista em China e tecnologia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington, disse que a UE terá como maior desafio atrair para o continente as cadeias de abastecimento.

“A parte crítica da equação que a UE precisará acertar, assim como para os EUA, é quanto das cadeias de abastecimento que sustentam a indústria podem ser transferidas para a UE e a que custo”, disse Triolo à agência de notícias.

Originalmente, a Comissão Europeia se propôs a financiar apenas fábricas de chips. No entanto, governos e legisladores da UE decidiram ampliar o escopo para cobrir toda a cadeia de valor, incluindo chips mais antigos e instalações de pesquisa e design.