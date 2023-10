A United Airlines está implementando um plano pelo qual passageiros na classe econômica com assentos na janela embarquem primeiro, a partir da próxima semana. O objetivo é acelerar os tempos de embarque para os voos. O plano, conhecido como WILMA (Window, Middle and Aisle, ou Janela, Meio e Corredor), foi testado em quatro locais domésticos e em um hub. A mudança deve começar no próximo dia 26.

Ordem do embarque da United Airlines seguirá a ordem de assentos na janela, no meio e no corredor Foto: Rick Bowmer,/AP Photo

A United afirmou que a nova forma de embarque demonstrou economizar até dois minutos. Os passageiros com assentos na janela embarcarão primeiro, seguidos pelos passageiros com assentos do meio e, em seguida, pelos assentos no corredor.

A United também informou que múltiplos clientes em uma mesma reserva na classe econômica, como famílias, poderão embarcar juntos. O plano será implementado em voos domésticos e em alguns voos internacionais. Indivíduos na primeira classe e na classe executiva não terão mudanças em seu processo de embarque. Não haverá alterações para o grupo de pré-embarque que inclui viajantes com deficiências, menores desacompanhados, militares em serviço ativo e famílias viajando com crianças de até 2 anos de idade.

Na terça-feira, 17, a United informou um lucro de US$ 1,14 bilhão no terceiro trimestre, impulsionado pelo aumento de viagens de férias, mas a companhia aérea prevê um lucro mais fraco pelo restante do ano por conta do aumento nos preços do combustível para jatos e à suspensão dos voos para Tel-Aviv durante o conflito entre Israel e o Hamas.

A United afirmou que o lucro ajustado para o quarto trimestre ficará entre US$ 1,50 e US$ 1,80 por ação, abaixo das expectativas de Wall Street, que eram de US$ 2,09 por ação. A previsão mais otimista da United assume que a companhia aérea retomará os voos para Tel Aviv no próximo mês, enquanto a previsão mais pessimista pressupõe que não haverá mais voos este ano.

A United e várias outras companhias aéreas suspenderam os voos logo após ataques de militantes do Hamas em Israel em 7 de outubro. As ações da United Airlines Holdings Inc. caíram mais de 7% nas negociações da manhã desta quarta-feira, 18. / AP