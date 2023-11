Urbes cibernéticas

O termo cidades inteligentes é uma espécie de senso comum quase sempre usado quando se quer demonstrar modernidade. O risco é de se fazer mais marketing do que transmitir a realidade dos fatos. A tecnologia não é um fim em si mesmo, mas um caminho, que aliado a uma visão transversal de mundo, e a busca do bem estar-social, poderá gerar revoluções urbanas realmente relevantes. E nas mais diversas áreas da sociedade.

Divulgação Foto: Getty Images

Leia também

É conhecido da maioria dos grandes centros iniciativas como a gestão do trânsito por meio de câmeras, uma melhor eficiência no controle da segurança pública a partir de sistemas integrados de monitoramento ou o maior cuidado com o desperdício de energia ou de água ao usar algoritmos de precisão para controlar os serviços essenciais. Mas, em se tratando de Brasil, todos entendem que a jornada será longa e repleta de obstáculos.

Continua após a publicidade

A tempestade do início de novembro, que deixou milhares de pessoas por dias sem luz, é uma prova cabal. Os eventos climáticos extremos, por exemplo, aumentaram a pressão sobre as cidades, sejam elas pequenas, médias ou grandes. O que significa que as cidades que queiram vender, na real, que são inteligentes precisam de planos de longo prazo. Gestores visionários e, também, integração entre poder público, privado e as academias e representantes do terceiro setor. O uso da tecnologia pela tecnologia apenas tende a aumentar a desigualdade, e a exclusão, que já se apresenta nas zonas urbanas do Brasil e do mundo.