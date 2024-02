Já nos anos 90, o infectologista Esper Georges Kallas estava na linha de frente do combate ao vírus HIV. Entre 2020 e 2021, no pior momento da covid, sua atuação no Centro de Pesquisas do HC da USP o levou a coordenar os estudos sobre esse vírus. E um ano atrás, em janeiro de 2023, Kallas tornou-se o diretor clínico do Instituto Butantan – onde comanda as pesquisas das fases 2 e 3 da vacina contra a dengue. Nesta conversa com o Estadão, ele revela: o instituto “está muito próximo de encaminhar à Anvisa o pedido de registro da nova vacina”.

A informação coincidiu com a publicação, pelo The New England Journal of Medicine (de Massachusetts, EUA), dos resultados do ensaio da fase 3 do imunizante. O que se constatou? Que a vacina antidengue do Butantan tem uma eficácia de 80,1% para crianças até seis anos e varia entre 73% e 90% nas demais faixas etárias. O quadro atual, com sinais de alerta em Brasília, São Paulo e no Rio (onde foi decretado estado de emergência), mostra “uma surpreendente antecipação do número de casos”. Não é para se dizer que está “fora do controle”, adverte o infectologista, “mas acende uma luz amarela”.

E como defender a população das epidemias? A melhor estratégia, aponta Kallas, “é o investimento em ciência, que tem um retorno certo”. Ele menciona os desafios da pesquisa científica no País: “Temos de trazê-la para o debate nacional”. É preciso, acrescenta, “estar mais bem posicionado para alguma nova crise. A questão não é se ela vai acontecer, mas quando”. A seguir, os principais trechos da conversa.