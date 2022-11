‘Vai aumentar o dólar e cair a Bolsa? Paciência’, diz Lula, em nova crítica ao teto de gastos

Publicidade

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta manhã o cumprimento do teto de gastos em detrimento da destinação de recursos para a área social. Ele participou de evento promovido na 27.ª Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP27) pelo Brazil Climate Action Hub, iniciativa de articulação da sociedade civil. A COP 27ocorre em Sharm El-Sheikh, no Egito.

“Se não resolvermos problemas sociais, não vale a pena recuperar esse País. Não adianta só pensar em responsabilidade fiscal, temos de pensar em responsabilidade social”, afirmou. “Para cumprir teto fiscal, geralmente é preciso desmontar políticas sociais e não se mexe com o mercado financeiro. Vai aumentar o dólar e cair a Bolsa? Paciência. Mas o dólar não aumenta ou a bolsa cai por causa das pessoas sérias, e sim dos especuladores.”

Presidente eleito Lula se reúne com movimentos sociais na Cúpula do Clima (COP-27) em Sharm el-Sheik, no Egito. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Lula concordou que é preciso ter meta de inflação, mas também de crescimento. “Temos de ter algum compromisso com a geração de renda, com aumentar o salário mínimo acima da inflação. Quero provar que é possível acabar com a fome outra vez, gerar empregos.”.

Na área de educação, Lula informou que pretende aumentar o número de estudantes em escolas técnicas e recuperar o ministério da Cultura, colocado em segundo plano pela atual gestão. “Governo tem de criar oportunidades (de crescimento das pessoas) e deixar que cada um siga o seu caminho.”

Na quarta-feira, 16, o vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB), entregou ao Congresso, após semanas de negociação, o texto com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Esse mecanismo prevê a retirada por tempo indeterminado do Auxílio Brasil do teto de gastos.

*O repórter Emilio Sant’Anna viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade