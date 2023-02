Vale lucra US$ 16,7 bilhões em 2022, queda de 32,4% em relação ao ano anterior

RIO - A Vale fechou o ano passado com um lucro de US$ 16,7 bilhões, resultado que representa um tombo de 32,4% frente ao mesmo período do ano passado.

O desempenho mais fraco da mineradora reflete a retração no preço do minério de ferro e a menor produção do insumo, carro-chefe da produção da companhia. Segundo a empresa, a retração no volume foi motivada pela dificuldades na obtenção de licenças ambientais.

A companhia anunciou que pagará mais US$ 9,4 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, totalizando US$ 12,6 bilhões como remuneração pelo lucro relativo a 2022. Desse total, U$ 1,8 bilhão será pago em março deste ano.

Estrutura da mina de Alegria, da Vale, em Mariana Foto: Marcio Fernandes/Estadão

“O ano de 2022 foi marcado por questões com impactos globais, como a guerra na Ucrânia e o quadro econômico desafiador nos Estados Unidos, além dos desdobramentos do Covid-19 na China. A despeito do cenário desafiador e volátil, construímos um resultado sólido e retornamos valor para nossos stakeholders”, afirmou o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo.

No balanço, a mineradora informou que irá investir US$ 6 bilhões em 2023, um aumento de 11,1% com relação ao montante investido em 2022, de US$ 5,4 bilhões. Os valores serão usados para construir um segundo forno associado à mina de Onça Puma, no Pará, e na mina VMBE, em Voisey’s Bay (Canadá), além de um aporte de capital na mina de níquel de Morowali, na Indonésia.

A produção de minério de ferro nas minas de Serra Sul, no Pará, e Capanema, em Minas Gerais também receberão uma parte do investimento, informou a companhia.