Vale lucra R$ 13,8 bi no 3º trimestre e pagará R$ 10,5 bi em dividendos a acionistas

RIO - Com um lucro de R$ 13,8 bilhões no terceiro trimestre, a Vale anunciou nesta quinta-feira, 26, o pagamento extraordinário de R$ 10,5 bilhões em dividendos e juros sobre capital aos acionistas. Além disso, a mineradora informou que pretender fazer uma nova recompra de ações, de até 3,5% dos papéis em circulação.

O lucro informado entre julho e setembro é 40,4% inferior ao apurado no mesmo período do ano passado, quando a companhia foi favorecida por um efeito não recorrente de ganho cambial. O impacto se deu graças à redução de capital de uma subsidiária no exterior, que gerou um ganho com a variação cambial acumulada no patrimônio líquido, de US$ 1,5 bilhão.

Apesar do lucro mais fraco, o desempenho operacional da companhia foi beneficiado pela alta no preço do minério de ferro no período, puxado pela demanda consistente das siderúrgicas chinesas. O preço realizado pela companhia no período foi de US$ 105 por tonelada, 13,5% acima do praticado no mesmo período do ano passado.

Receita da Vale no terceiro trimestre foi de US$ 10,6 bilhões, 7% acima do ano passado Foto: Denis Balibouse/Reuters

A mineradora aproveitou o momento favorável em preços para despachar parte do minério estocado no primeiro semestre, quando as chuvas sazonais atrapalharam os embarques, e as vendas subiram 6,6%, mesmo com a produção registrando um recuo de 4% no período. A receita no trimestre foi de US$ 10,6 bilhões, 7% acima do ano passado.

A mineradora informou ainda que investiu US$ 1,464 bilhão no trimestre, valor 19% maior na comparação com igual período do ano passado, de US$ 1,208 bilhão.