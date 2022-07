Vale vê lucro cair 25% no segundo trimestre, mas ainda ganha R$ 30 bilhões

Com o preço do minério de ferro mais contido, após registrar máximas ao longo da pandemia, a Vale teve um lucro líquido de R$ 30 bilhões no segundo trimestre do ano, queda de 25% em relação ao visto no mesmo intervalo do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre, o lucro foi 30% maior.

“Com o substancial re-shaping (remodelação) de nossos negócios, como a venda do Sistema Centro-Oeste, a empresa está muito mais preparada para entregar sua agenda de retomada de produção”, afirmou o presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo, no documento que acompanha o seu demonstrativo financeiro. Essa remodelação inclui a venda recentes de ativos, como a siderúrgica CSP para a ArcelorMittal e ativos de minério de ferro, vendidos à J&F, dos irmãos Batista.

Eduardo Bartolomeo, presidente daVale: FOTO Ben Hider

Com o resultado, a Vale anunciou também uma distribuição de dividendos de R$ 3 bilhões a seus acionistas. Sem ter grandes investimentos a vista, a empresa tem sido uma das maiores distribuidoras de dividendos.

A receita operacional líquida chegou em R$ 54,9 bilhões, recuo de 37% ante o visto no mesmo intervalo de 2021 e de 3% em relação ao primeiro trimestre deste ano, divulgou a mineradora.

Minério em baixa

Confirmando a leitura de analistas, a Vale registrou queda no preço praticado do minério de ferro no trimestre, seguindo o movimento internacional. De abril a junho o preço médio de suas vendas foi de US$ 113,30 a tonelada, queda de US$ 28,10 por tonelada, segundo a companhia.

Os dados de produção de vendas da Vale no segundo trimestre, divulgados na semana passada, já tinham sido considerados decepcionantes por analistas de mercado que acompanham o setor. A produção de minério de ferro da Vale atingiu 74,108 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2022, uma queda de 1,2% em relação a igual período do ano passado.

Com isso, a produção chegou em 137 milhões de toneladas no semestre, o que obrigou a companhia a cortar sua meta de volume para o ano, para um intervalo de 310 milhões de toneladas e 320 milhões de toneladas em 2022. A projeção anterior ia até 335 milhões de toneladas no ano. Sazonalmente, o segundo semestre costuma ser mais produtivo para a produção, visto que há melhora condições climáticas.