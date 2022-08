Vale busca recuperar Brumadinho e impedir que um episódio como aquele se repita; leia o artigo

O rompimento da barragem B1, em Brumadinho, foi um divisor de águas para a Vale, desencadeando uma transformação cultural profunda na empresa. Pessoas, segurança e reparação são a base de nossa gestão. Desde 2019, temos trabalhado para que o município seja recuperado, que os atingidos sejam compensados e que um episódio como aquele não se repita.

Buscamos indenizar, o mais rapidamente possível, todos aqueles que foram impactados. Mais de 13 mil pessoas firmaram acordos com a Vale, com pagamento superior a R$ 3 bilhões. Para contribuir com um desenvolvimento duradouro, estamos realizando projetos que fomentem o empreendedorismo e o turismo da região, por meio de mentorias e capacitação, gerando empregos e renda. Também destinamos recursos para melhorar a infraestrutura, com a construção de creches e melhoria da atenção básica na saúde.

Trabalhamos para recuperar Brumadinho, compensar os atingidos e impedir que um episódio como aquele se repita Foto: Andre Penner/AP

Para a reparação ambiental, fomos atrás de técnicas inovadoras e sustentáveis, com apoio da Universidade Federal de Viçosa. Uma área equivalente a 27 campos de futebol está em recuperação e inclui, além de locais diretamente atingidos pelo rompimento, reservas legais e áreas de preservação permanente.

Um passo importante em nosso compromisso foi o Acordo de Reparação Integral, assinado em 2021, no valor estimado de R$ 37,7 bilhões. Aproximadamente R$ 18,5 bilhões já foram desembolsados pela Vale. O acordo trouxe mais transparência para as ações que vinham sendo realizadas e estendeu a compensação para todo o Estado. Neste semestre, recebemos o aval para executar 16 projetos nos 26 municípios impactados. Entre eles, estão em andamento a estruturação de salas de emergência, a oferta de 6 mil vagas para qualificação profissional e o Distrito Industrial de Brumadinho.

Não poupamos esforços para aumentar a segurança de nossas operações. Reformulamos a gestão de nossas barragens e reforçamos a segurança das pessoas e os cuidados com o meio ambiente. Um dos pilares dessa gestão é o encerramento do uso de barragens a montante. Sete das 30 estruturas desse tipo já não existem mais. E, para este ano, está prevista a conclusão de cinco obras.

Sabemos que não temos todas as respostas. Por isso, seguimos realizando a escuta ativa das comunidades e do poder público. Estamos empenhados em aprender continuamente para consolidar o nosso novo pacto com a sociedade. Investimos e trabalhamos para o desenvolvendo das comunidades em que atuamos. E, cada vez mais, incluímos as pessoas no centro de nossas decisões, com o propósito de melhorar a vida delas e, juntos, transformar o futuro.