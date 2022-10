Vale assina acordo com siderúrgica alemã para produzir aço verde

Continua após a publicidade

RIO - A Vale e a siderúrgica alemã Stahl-Holding-Saar (SHS) assinaram um documento para a adoção do briquete verde da mineradora brasileira pela empresa europeia e a instalação de uma fábrica da Vale próximo às instalações da parceira, em Sarre, na Alemanha. A produção de aço verde está programada para iniciar em 2027.

O briquete verde é um novo produto de minério de ferro, um aglomerado que dispensa o uso de altas temperaturas no processo de produção do aço. O material inclui, em sua composição, areia proveniente do tratamento de rejeitos de mineração, e é capaz de resistir às temperaturas elevadas do alto-forno sem se desintegrar.

Leia também Vale inicia processo de venda de fatia de operação de níquel de olho na demanda por baterias

A alternativa levou 20 anos para ser produzida, e a expectativa é que reduza em até 10% a emissão de gases de efeito estufa na produção de aço. Foi apresentada em setembro do ano passado pela mineradora, que, no Brasil, fará a produção em Vitória (ES), nas usinas 1 e 2 de pelotização, na unidade Tubarão.

A SHS é uma holding de gestão operacional ativa com duas companhias siderúrgicas, a Dillinger e a Saarstahl, no estado de Sarre, no sudoeste da Alemanha.

A primeira produz chapas grossas de aço para setores como construção em aço, offshore e tubulação. Para a produção de aço verde, a siderúrgica terá um forno elétrico a arco e uma unidade de redução direta para a produção de ferro-esponja.

A Saarstahl, por sua vez, produz fio-máquina e vergalhão de alta qualidade para as indústrias automotiva e engenharia geral. Sua nova rota de produção incluirá um forno elétrico a arco.

Fachada da Sede da Vale no centro do Rio de Janeiro; empresa assinou documento com a siderúrgica alemã Stahl-Holding-Saar para a adoção do briquete verde da mineradora brasileira pela empresa europeia. Foto: Fabio Motta/Estadão

Continua após a publicidade

O acordo se encaixa no compromisso da Vale de reduzir 15% das emissões líquidas de Escopo 3 (de responsabilidade indireta da companhia) até 2035. Desde o ano passado, a mineradora já engajou, em seus esforços de redução das emissões, cerca de 30 siderúrgicas, que representam metade de suas emissões de Escopo 3.

Usinas em conversão

Na unidade de Tubarão, em Vitória, as usinas 1 e 2 de pelotização estão em fase de conversão e têm previsão de iniciar a produção no ano que vem. O investimento soma US$ 200 milhões. A capacidade inicial de produção é de 6 milhões de toneladas por ano. Para o longo prazo, a estimativa da mineradora é produzir 50 milhões de toneladas por ano.

Uma terceira unidade no Complexo Vargem Grande (MG) também está em estudo.