Veículos elétricos testam paixão do Reino Unido por carros pequenos

BLOOMBERG - São 16h de uma segunda-feira chuvosa no sudeste de Londres e estamos tentando estacionar em paralelo numa subida, um rito de passagem necessário, embora desagradável, para qualquer motorista urbano. Nosso carro elétrico, um Ora Funky Cat vermelho brilhante, passou por uma bateria de rituais como essa — transportar móveis, transportar passageiros, evitar pedestres — e vai para as ruas de Londres como se tivesse sido feito para elas. Na superfície escorregadia de uma rua estreita, o Ora EV (veículo elétrico) se destaca: com pouco mais de 4 metros, é fácil estacionar em paralelo.

O Funky Cat é um EV que chama a atenção pelo design divertido que combina com seu nome; há um toque de Porsche nos para-lamas dianteiros alargados e na traseira mais baixa. O carro de fabricação asiática, colocado à venda no último outono, também está rondando um ponto ideal no mercado de veículos elétricos do Reino Unido: modelos pequenos e leves o suficiente para que uma bateria modesta possa levá-los a uma distância decente. Dos 72 carros elétricos disponíveis no Reino Unido, nove têm baterias com capacidade inferior a 50 kWh. Nos Estados Unidos, são apenas dois EVs com essa capacidade.

Leia também

O Reino Unido tem uma longa tradição de carros pequenos populares, talvez melhor exemplificada por uma cena icônica de perseguição ao Mini Cooper no clássico britânico de 1969, The Italian Job. Mas a eletrificação está criando novos desafios para os modelos compactos, já que os caros pacotes de energia de íons de lítio levam as montadoras a adotar estratégias conflitantes.

No outro extremo do mercado de veículos elétricos, estão os carros grandes e luxuosos com baterias maiores e preços altos (veja: o BMW i7). Em outra ponta, estão os EVs menores e mais sucateados, como o Funky Cat, que procuram equilibrar a relação entre acessibilidade, alcance e tamanho. As montadoras estão apostando na demanda do Reino Unido por esses modelos.

EV Funky Cat tem assentos para cinco pessoas e pode percorrer quase 320 quilômetros com uma carga, o suficiente para ir de Londres a Leeds Foto: jan greune

À medida que o mercado de veículos elétricos encontra sua base global, a pegada do carro médio está crescendo. Os SUVs representaram 44% das vendas de veículos elétricos novos no Reino Unido no ano passado, em comparação com 30% de todas as vendas de carros novos (incluindo modelos elétricos, a gasolina e a diesel), de acordo com dados coletados pelo Comitê de Mudanças Climáticas e distribuídos pela Society of Motor Manufacturers and Traders, um grupo do setor.

Continua após a publicidade

Em nenhum outro lugar esse aumento é mais pronunciado do que nos EUA, o segundo maior mercado de vendas de veículos elétricos novos depois da China (o Reino Unido é o quarto). O veículo médio vendido nos EUA no ano passado pesava incríveis 4.329 libras (1.963,6 kg), enquanto o carro médio do Reino Unido era cerca de 1.000 libras (453 kg) mais leve, de acordo com estimativas da RAC Foundation, uma instituição que pesquisa o mercado automotivo do Reino Unido.

Esse diferencial é, em parte, um reflexo das necessidades dos consumidores locais. Um Ford F-150 é um carro grande demais para as ruas britânicas, e tanto a versão Towing (reboque) quanto o off-road (fora de estrada) são casos de uso pouco frequentes para os motoristas da Inglaterra.

Em Londres, que representa cerca de 13% da população do Reino Unido, um carro para o dia a dia pode ser mais um desafio logístico do que uma conveniência. A grande maioria dos moradores utiliza a rede de transporte público da cidade.

Ford F-150 é grande demais para as ruas britânicas Foto: Hennessey

Mas o Reino Unido não está imune à pressão das montadoras por modelos maiores. Entre 2013 e 2022, as novas vendas de todos os tipos de carros diminuíram no Reino Unido, com exceção dos SUVs, cujas vendas aumentaram 75%, segundo a Society of Motor Manufacturers and Traders. Em agosto, testes realizados pela Which, um grupo de consumidores, identificaram 161 carros grandes demais para as vagas de estacionamento padrão do Reino Unido, em comparação com 129 em 2018.

Até mesmo carros pequenos que já foram populares, como o Fiat Punto e o Ford Fiesta, foram retirados por seus fabricantes e substituídos por SUVs nos últimos anos, diz Ralph Palmer, diretor de veículos elétricos e frotas do Reino Unido na Transport & Environment, uma ONG que acompanha o mercado de automóveis. “Eles estão percebendo que há grandes margens de lucro a serem obtidas com a venda de um SUV enorme por uma margem muito maior, mas vendendo menos deles”, diz Palmer.

Essa mudança, especialmente nos EVs, está criando uma escassez de opções para os passageiros que desejam comprar apenas o carro que precisam — uma lacuna que empresas como a Honda e a Kia estão agora procurando preencher com máquinas mais minimalistas. Os nove EVs do Reino Unido com capacidade de bateria abaixo de 50 kWh incluem, por exemplo, o Smart EQ Fortwo, que se parece com um carrinho de bate-bate que pulou a pista e pode percorrer 130 quilômetros com uma bateria de 17 kWh.

Continua após a publicidade

O Funky Cat da Ora é um pouco mais robusto. Ao contrário do Fortwo, ele tem assentos para cinco pessoas e pode percorrer quase 320 quilômetros com uma carga, o suficiente para ir de Londres a Leeds, aproximadamente um terço da extensão da ilha. Ainda assim, ele é um dos EVs mais leves do Reino Unido, em parte porque sua bateria tem capacidade de apenas 48 kWh. Para dirigir na cidade - e para o trajeto da maioria das pessoas - isso é suficiente.

Smart EQ Fortwo pode percorrer 130 quilômetros com uma bateria de 17 kWh Foto: Daimler AG

Quando colocado à prova pela Bloomberg Green, o Funky Cat é capaz de fazer várias tarefas em Londres com uma única carga. Nosso passageiro mais alto, com 1,90 metros, tem bastante espaço para as pernas, e o porta-malas acomoda uma carga moderada da Ikea. Com os bancos traseiros abaixados, uma cadeira de escritório e um monte de caixas de papelão cabem na parte de trás; mesmo assim, o carro acomoda confortavelmente três pessoas. E depois de um dia de caminhada, o Funky Cat ainda tem capacidade para mais 160 quilômetros.

O Funky Cat é um dos poucos EVs chineses que estão tentando entrar no mercado automotivo do Reino Unido, muitos deles influenciados pela forte demanda asiática por carros pequenos. Os veículos em miniatura - que têm menos de 3,3 metros de comprimento, 1,5 metro de altura e 2 metros de largura - representam 40% das vendas de carros japoneses, e o carro elétrico mais vendido na China é o Wuling Mini EV de US$ 5 mil (R$ 24 mil), que tem uma velocidade máxima de 100 quilômetros (60 milhas) por hora. Os carros pequenos também são populares na Europa, embora menos do que costumavam ser.

Mas o preço continua sendo um desafio, diz Akshara Chandhok, diretor da Strategy&, parte da empresa de consultoria PWC. Por £31.995 (R$ 193 mil), o Funky Cat ainda é caro para um carro de nível básico. Da mesma forma, o Honda E, o equivalente veicular de um hamster, custa £38 mil (R$ 229 mil). O Mini elétrico custa a partir de £32.550 (R$ 196 mil), 42% a mais do que modelo à gasolina.

Embora o Funky Cat seja divertido, ele não parece tão luxuoso quanto sua etiqueta de preço pode sugerir. A navegação por satélite tem dificuldades com as previsões de tráfego; o assistente de bordo, acionado pelo comando “Hello Ora”, é mais enigmático do que útil; e não há Apple Carplay, embora isso esteja previsto para breve. Os bancos e o volante aquecidos só estão disponíveis em uma versão mais cara, que foi colocada à venda no mês passado e também conta com teto solar e assistência de estacionamento automático.

É verdade que ainda é cedo para os veículos elétricos. Os custos da bateria certamente cairão à medida que a tecnologia for aprimorada, o que reduzirá o piso dos preços. A médio prazo, mais variedade de modelos pode vir com a implementação do mandato ZEV do Reino Unido, que exige que quatro dos cinco carros vendidos por qualquer marca no país sejam elétricos até 2030. No próximo ano, 22% dos carros de cada fabricante deverão ser de emissão zero.

Continua após a publicidade

O mandato “deve incentivar os fabricantes a ter uma gama mais ampla de EVs, o que significa alguns na extremidade inferior da escala de preços”, diz Edmund King, presidente da AA, uma associação britânica de automobilismo. “Eles precisam atender a essas porcentagens, e nem todo mundo pode pagar por um carro de £60 mil.”

Já há evidências de que os consumidores do Reino Unido gostariam de ter mais opções de baixo custo. De acordo com uma pesquisa publicada pela T&E no início deste ano, mais de 9% dos britânicos optariam pela eletricidade se houvesse no mercado um carro elétrico pequeno que custasse £21 mil (R$ 126 mil) e tivesse uma autonomia de 250 a 300 quilômetros. Por enquanto, isso não acontece.