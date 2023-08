Veículos elétricos: Mercedes-Benz anuncia primeiras estações de carregamento de alta potência

A Mercedes-Benz anunciou que vai inaugurar suas primeiras estações de carregamento de alta potência para veículos elétricos, implementando seus planos para expandir sua infraestrutura global de carregamento. A partir de outubro, os primeiros Centros de Carregamento Mercedes-Benz entrarão em operação em Atlanta (EUA), Chengdu (China) e Mannheim (Alemanha).

Mercedes-Benz anunciou que vai inaugurar suas primeiras estações de carregamento de alta potência para veículos elétricos Foto: Felix Schmitt/The New York Times

Até o final de 2024, a Mercedes-Benz tem como objetivo expandir ainda mais sua rede global de carregamento para mais de 2 mil pontos de carregamento de alta potência. O objetivo de longo prazo é criar mais de 2 mil centros de carregamento com mais de 10 mil pontos de carregamento até o final da década.

As estações estão localizadas em áreas de tráfego principais e concessionárias selecionadas da Mercedes-Benz. A rede de carregamento está aberta para motoristas de todas as marcas, informa a empresa. Porém, clientes da Mercedes-Benz desfrutam de benefícios, como a capacidade de reservar um ponto de carregamento para reduzir os tempos de espera.

Em comunicado para a imprensa, Franz Reiner, CEO da Mercedes-Benz Mobility AG, disse: “Com a Rede de Carregamento de Alta Potência Mercedes-Benz, estamos expandindo as opções de carregamento global e estabelecendo novos padrões no carregamento de veículos elétricos. Queremos incentivar nossos clientes a mudar para veículos de emissão zero e, assim, contribuir positivamente para a proteção do nosso ambiente”.