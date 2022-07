Veículos híbridos e elétricos chegam a 100 mil unidades no Brasil

O número de veículos híbridos e elétricos ultrapassou a marca das 100 mil unidades em circulação no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

No total, desde 2012, são 100.292 veículos que funcionam apenas com motor elétrico, como o Nissan Leaf, ou com uma combinação entre motor elétrico e tradicional, a combustão, como é o caso do Corolla, da Toyota.

“Esses 100 mil são um grande destaque e mostram que o Brasil está no rumo certo, mas ainda falta muita coisa para a eletrificação avançar”, diz, em nota, Adalberto Maluf, presidente da ABVE. O executivo defende uma política nacional de eletromobilidade para incentivar a transição para veículos elétricos.

Audi E-Tron está entre os veículos elétricos vendidos no País Foto: Stella Kalinina/The New York Times

De acordo com dados da associação, os emplacamentos de veículos eletrificados no País em 2022 chegaram a 23.303, 31% acima dos primeiros sete meses do ano passado. Em 2021, o crescimento nas vendas globais de veículos eletrificados em relação ao ano anterior foi de 109%, estima a ABVE.

No Brasil, são vendidos veículos eletrificados como o XC40, da Volvo, o E-Tron, da Audi, e o Fiat 500e, da Stellantis.