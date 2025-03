O próximo sábado, 15, marca o Dia do Consumidor, considerado pelo setor varejista como uma versão da Black Friday para o primeiro semestre do ano. Esta data é vista como uma oportunidade para os comerciantes promoverem suas vendas através de promoções e descontos significativos, e muitos já deram início às promoções na segunda-feira, 10.

PUBLICIDADE Especialistas advertem que a data pode abrir brechas para golpes, e os clientes devem ficar atentos a tudo, inclusive aqueles inclinados a seguir dicas de influenciadores. “Embora muitos ‘influencers’ sejam confiáveis, alguns podem promover produtos de qualidade duvidosa. Antes de comprar, pesquise sobre o produto e verifique avaliações de outros consumidores. Não confie apenas na palavra do ‘influencer’. Verifique a credibilidade e imparcialidade da recomendação”, afirma a advogada Antonielle Freitas, especialista em proteção de dados do Viseu Advogados. Embora sejam muito mais associados a transações online, os golpes também podem ser aplicados em lojas físicas, segundo a advogada Renata Abalém, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (IDC). “Existem riscos de golpes em lojas físicas e precisamos ficar atentos com pagamentos em dinheiro e checar a autenticidade das notas, já que notas falsas podem ser um problema”, diz.

Em relação ao pagamento com cartões, Renata orienta ao cliente ficar atento se o terminal de pagamento não apresenta dispositivos estranhos que possam clonar o cartão. “Nunca perca o cartão de vista: ao pagar com cartão, certifique-se de que o cartão nunca sai do seu campo de visão”.

Semana do Consumidor é considerada a Black Friday do primeiro semestre Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Confira abaixo uma relação de dez dicas para evitar golpes formuladas a partir das orientações das duas especialistas.

Pesquise sobre a empresa e o produto e verifique avaliações e reputação antes de comprar; Desconfie de ofertas muito vantajosas: promoções exageradas podem ser um sinal de alerta; Utilize sites e métodos de pagamento confiáveis que ofereçam proteção ao consumidor; a mesma atenção vale para o método de pagamento; Verifique a segurança do site. A dica é procurar pelo cadeado na barra de endereço e URLs que começam com “https”; Não forneça dados sensíveis em sites duvidosos ou por comunicações não solicitadas, proteja seus dados pessoais; Conheça seus direitos e as políticas da loja em relação aos prazos de entrega e política de devolução; Compare preços: monitorar variações é importante para evitar pagar a “metade do dobro”; Em lojas físicas, é melhor pagar com cartões do que em dinheiro, já que as notas podem ser adulteradas; Desconfie de cupons e ofertas recebidas por e-mail ou redes sociais: verifique a autenticidade antes de usar; Use antivírus atualizado e evite redes Wi-Fi públicas ao fazer compras online.

O que é o Dia do Consumidor?

No ano de 2024, o Dia do Consumidor gerou um faturamento de R$ 602,8 milhões, e há uma perspectiva positiva para o ano de 2025, apesar dos obstáculos econômicos enfrentados, de acordo com informações da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP).

Denominado oficialmente Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a data foi criada em 1962, quando o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, falou em um discurso sobre o direito do consumidor à segurança, à escolha, à informação e a ser ouvido. O discurso pode ser conferido na íntegra neste link (em inglês).

Apesar de ter sido criado em 1962, ele só passou a ser comemorado (e explorado pelo comércio) em 1983, quando a Consumers International, uma entidade mundial de comércio, passou a celebrar a data.