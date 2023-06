Veja os principais tributos existentes no Brasil e o que muda com a reforma

Prometida há décadas, a mudança no sistema de impostos do Brasil, enfim, começa a ganhar corpo. Na quinta-feira, 22, o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária foi apresentado pelo seu relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O Brasil é conhecido por ser um país com um sistema caótico, afetando o ambiente de negócios. Nesta primeira fase, a reforma quer simplificar os tributos que incidem sobre o consumo.

“A experiência internacional, a literatura jurídica e a econômica defendem que a tributação deve ser neutra. Ou seja, não deve afetar as decisões de negócios das empresas. Ela deve ser simples, eficiente e isonômica”, afirma Larissa Luzia Longo, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Tributação do Insper. “A tributação do consumo do Brasil não atende a nenhum desses requisitos.”

Reforma vai precisar do apoio de três quintos dos parlamentares Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

Veja abaixo quais impostos devem acabar e quais devem surgir com a proposta da reforma tributária.