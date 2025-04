Outra nova solução é o autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que deve ser disponibilizada a partir de 1º de outubro. Aplicável só em caso de fraudes, golpes e crimes, essa funcionalidade permitirá a contestação de transações Pix diretamente por meio do aplicativo dos bancos, de forma 100% digital e sem a necessidade de interação com o atendimento da instituição.

“Ela não pode ser usada para desacordos comerciais, casos envolvendo terceiros de boa- fé e envio de Pix para a pessoa errada por erro do próprio usuário pagador (como erro de digitação de uma chave). Por ela, será possível também consultar o status e a evolução dos pedidos de devolução efetuados”, diz o BC.