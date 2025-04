Em segundo lugar entre os mais ricos da América Latina está o brasileiro Eduardo Saverin, um dos cinco cofundadores do Facebook. Sua fortuna é estimada em US$ 34,5 bilhões, um aumento de US$ 6 bilhões em relação ao ano anterior. Com isso, ele se tornou o brasileiro mais rico da história, ultrapassando a família Safra, tradicional detentora do título. Agora ele ocupa a 51ª posição no ranking global de bilionários.

Entre os 3.028 bilionários do mundo, apenas 95 são da América Latina, uma queda em relação aos 110 registrados no ano passado. O grupo, formado por empreendedores, investidores e herdeiros, possui um patrimônio conjunto de US$ 484,3 bilhões (R$ 2,813 trilhões) - US$ 46 bilhões (R$ 267,3 bilhões) a menos do que em 2024, segundo a Forbes.