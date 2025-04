Entre os nomes que figuraram no ranking no ano anterior e ficaram de fora em 2025 estão Anne Werninghaus, herdeira da Weg (patrimônio de US$ 1,2 bilhão em 2024), e Dulce Pugliese de Godoy Bueno, cofundadora da Amil (US$ 1 bilhão em 2024).

Segundo a Forbes, algumas das novatas do último ano também não voltaram a aparecer: Maria Consuelo Dias Branco, presidente do conselho de administração da M. Dias Branco (patrimônio estimado em US$ 1,2 bilhão em 2024); Maria Cristina Frias, jornalista que herdou um terço da Folha de São Paulo de seu pai, Octávio Frias (também com US$ 1,2 bilhão em 2024); e Regina Helena Velloso, herdeira da Votorantim (US$ 1,1 bilhão em 2024).