Venda de carro novo cresce pelo 4º ano seguido, mas não retoma níveis do pré-pandemia

O ano termina com um total de 2,3 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus novo vendidos no País, com alta de 9,9% ante 2022, muito próximo ao número que as fabricantes haviam previsto no início do mês, quando as projeções indicavam para alta de 8,8% no ano.

Foi o quarto ano seguido de aumento de vendas, porém o resultado ainda está 480 mil unidades atrás de 2019, quando foram comercializados 2,8 milhões de veículos. Pela previsão da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a previsão é de chegar a 2,45 milhões de veículos, ainda abaixo do período pré-pandemia.

O recorde do setor ocorreu em 2012, com 3,8 milhões de veículos. As fábricas brasileiras estão preparadas para produzir 4,5 milhões de unidades ao ano, o que significa que continuarão com elevada capacidade ociosa.

Vendas de automóveis novos aumentam 9,4% neste ano ante 2022 Foto: Werther Santana/Estadão

As previsões para 2024, segundo o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, estão ancoradas nas previsões de queda das taxas de juros e na perspectiva de melhora da confiança do consumidor, com alta na taxa de empregos e na renda.

Do total de veículos vendidos neste ano, 1,7 milhão é de automóveis, com alta de 9,4% em relação a 2022. O segmento de comerciais foi o que mais cresceu - 19,7% ante o ano passado, somando 458,7 mil unidades. As vendas de ônibus também apresentaram bom desempenho, com 20,5 mil unidades, 18,2% a mais na comparação anual. O dado negativo ficou com os caminhões, com queda de 14,6%, para 108 mil unidades.