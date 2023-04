Venda de veículos tem alta de 35,5% em março após desempenho fraco no começo do ano

Após os resultados frustrantes de início de ano, que levaram algumas montadoras a parar temporariamente a produção, as vendas de veículos mostraram forte recuperação em março. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 199 mil unidades foram emplacadas no mês passado.

O volume representa um crescimento de 35,5% sobre o total do mesmo período do ano passado, quando o mercado sofria com as maiores restrições de oferta, dada a falta de componentes eletrônicos nas linhas de montagem. Frente a fevereiro, um mês mais curto, a alta nas vendas foi de 53,1%.

WS1 SÃO PAULO - 05/06/ 2020 - CONCESSIONARIA REABERTURA - EXCLUSIVO - EMBARGADO - CIDADES - Na foto concessionaria Fiat Amazonas, na Avenida Sumaré , A partir desta sexta-feira, 5, concessionárias de veículos e escritórios de prestação de serviços poderão voltar a funcionar na cidade de São Paulo. O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou que vai assinar ainda nesta quinta-feira, 4, os protocolos para reabertura controlada dos dois setores. As autorizações serão publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira, 5, quando as empresas poderão reabrir desde que cumpram as exigências acordadas nos protocolos.. FOTO:WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Com isso, o primeiro trimestre terminou com aumento de 16,3% na comercialização de veículos zero quilômetro, chegando a um total de 471,8 mil unidades. A expectativa da indústria era acumular uma “gordura” nos três primeiros meses do ano, quando as vendas são comparadas a uma base fraca, para chegar ao fim de 2023 com crescimento de 3% nas vendas.

Obtidos pelo Estadão/Broadcast com fontes do setor, os números estão sujeitos a pequenos ajustes nos balanços oficiais a serem publicados amanhã pela Fenabrave, a associação das concessionárias, e na próxima segunda-feira pela Anfavea, entidade que representa as montadoras.