Vendas de carro zero têm queda de 6,7% em outubro

Num sinal de acomodação da reação mostrada nos meses anteriores, as vendas de veículos zero-quilômetro no País terminaram outubro com queda de 6,7% ante setembro. Depois da melhor média diária de vendas do ano – 9,2 mil unidades em setembro –, o ritmo caiu para 9 mil veículos no mês passado.

Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 180,9 mil veículos foram licenciados em outubro, conforme balanço divulgado ontem pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

Se de um lado a falta de peças vem diminuindo nas montadoras, de outro as vendas de carros ao consumidor do varejo sentem os efeitos dos juros mais altos e das condições de crédito mais restritivas. A exemplo dos meses anteriores, menos da metade das vendas de carros aconteceu no varejo em outubro.

Na comparação com outubro de 2021, quando a crise de abastecimento era mais grave, as vendas de veículos subiram 11,4%, o que reduziu para 3,2% a queda acumulada desde o início do ano. Desde o primeiro dia de 2022, foi vendido 1,68 milhão de veículos novos no Brasil.

Ao comentar o resultado, o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr., citou a possibilidade de as vendas de carros terminarem o ano com resultado positivo.

Máquinas agrícolas

As vendas de máquinas agrícolas, entre tratores e colheitadeiras, cresceram 19,9% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Diferentemente das vendas de carros, atualizadas com base nos licenciamentos diários de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados pela Fenabrave com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês.

No total, 6,2 mil unidades foram entregues em setembro, alta de 12,3% ante agosto. Nos nove primeiros meses do ano, as vendas de máquinas agrícolas somaram 49 mil unidades, alta de 23,1% em relação a igual período do ano passado.