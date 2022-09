Venda de carros novos cresce 20% em agosto e tem o melhor resultado desde dezembro de 2020

A indústria automobilística brasileira registrou seu melhor mês desde dezembro de 2020, com 208,6 mil veículos novos vendidos. Também é a primeira vez neste ano que as vendas ultrapassam as 200 mil unidades. O número é 14,6% maior que o de julho e 20,7% superior ao de igual mês do ano passado.

No acumulado de janeiro a agosto, as vendas somam 1,308 milhão de unidades, ainda 8% inferior ao do mesmo período do ano passado. Uma das avaliações do mercado é que houve menos paradas nas fábricas no mês passado, em razão da falta de semicondutores, o que ajudou a abastecer melhor as revendas e a entregar modelos que estavam em fila de espera.

Vendas de automóveis e comerciais leves aumentam 14,8% em relação a julho Foto: Werther Santana/Estadão/05/06/2020

O segmento de automóveis e comerciais leves, o mais representativo do setor, teve vendas de 195 mil unidades em agosto, 14,8% a mais na comparação com o mês anterior e 22,4% acima do registrado há um ano. No acumulado, as vendas somam 1,22 milhão de unidades, queda de 8,5% frente aos dados de 2021.

No ano, a Fiat segue como a marca líder do mercado, com 21,9% de participação nas vendas de automóveis e comerciais leves, distante das concorrentes. A General Motors, que aparece em segundo lugar, ficou com 14,3% do mercado, seguida pela Volkswagen, com 12,9%. No grupo das cinco maiores também estão Toyota e Hyundai, praticamente empatadas com 10,1% e 10% das vendas, respectivamente.

Os números obtidos no mercado são preliminares. Os dados oficiais devem ser divulgados amanhã pela Federação Nacional da distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).