Vendas de veículos novos caem 0,41% e de motos crescem 20% em agosto

As vendas de veículos novos caíram 0,41% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2022, segundo dados da Fenabrave - associação que reúne as concessionárias. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 207.717 unidades foram vendidas no mês passado, quase mil a menos do que em agosto do ano anterior (208.577).

Na comparação com julho, quando foram emplacadas 225.597 unidades, as vendas caíram 7,93% na série sem ajuste sazonal. O recuo ocorreu após o fim do impulso gerado pelos descontos patrocinados pelo governo nos carros, que abateram de R$ 2 mil a R$ 8 mil dos preços de veículos com custo de até R$ 120 mil.

“As Medidas Provisórias foram muito importantes para aquecer, momentaneamente, o mercado, mas o resultado de automóveis em agosto, agravado pela piora na oferta de crédito, já deixa clara a necessidade de uma política de fomento industrial de longo prazo”, afirmou o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, no relatório de divulgação dos dados.

Segundo o executivo, o resultado de agosto só não foi pior porque algumas marcas ainda tinham oferta de veículos com descontos patrocinados. Hoje, a Fenabrave estuda alguns projetos que podem ser propostos ao governo federal com o objetivo de estimular as vendas de automóveis e comerciais leves ao consumidor de menor renda.

As vendas de veículos novos acumulam alta de 9,41% de janeiro a agosto de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022. “Mas devemos lembrar que os emplacamentos tiveram um desempenho abaixo da média histórica no primeiro semestre do ano passado, devido a uma série de fatores (escassez de peças e componentes, guerra na Europa, alta nos combustíveis), e se recuperaram no segundo semestre”, destacou Andreta Júnior.

Motos

Já as vendas de motos novas cresceram 20,38% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2022. Os emplacamentos atingiram 142.714 unidades no mês passado, um crescimento de 15,98% em relação às 123.051 unidades vendidas em julho, na série sem ajuste sazonal.

Desde o início do ano, foram vendidas 1,045 milhão de motos novas no País, uma alta de 21,17% em relação ao mesmo período de 2022 (862.847). “O mercado de motocicletas continua aquecido, se confirmando como opção de transporte individual e para uso comercial, como entregas”, diz o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, no relatório de divulgação dos dados.