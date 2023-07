Vendas de veículos sobem 6,4% em junho após descontos de até R$ 8 mil

No embalo dos descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil patrocinados pelo governo, as vendas de veículos novos terminaram o mês passado com crescimento de 6,4% frente a igual período de 2022. No total, 189,5 mil unidades foram vendidas em junho, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Na comparação com maio, as vendas subiram 7,4%, com o ritmo diário batendo a marca de 9 mil veículos pela primeira vez neste ano. O anúncio dos descontos nos preços de automóveis que custam até R$ 120 mil provocou corrida de consumidores às concessionárias, dada a tendência de esgotamento rápido dos bônus autorizados pelo governo.

Porém, a espera das locadoras pela liberação dos descontos nas compras de empresas, que só ocorreu no último dia do mês, limitou o resultado mensal, uma vez que o setor vem respondendo por três em cada dez carros vendidos no País.

As montadoras, que já tinham reforçado os estoques para atender o aguardado aquecimento das vendas, seguiram anunciando paradas de produção após o aviso de que os descontos durariam pouco tempo.

Governo lançou programa de crédito para incentivar a indústria automobilística Foto: Clayton de Souza / AE

Com o resultado de junho, o primeiro semestre terminou com 998,6 mil veículos emplacados, volume 8,8% superior ao dos seis primeiros meses do ano passado, um período de vendas comprometidas pela falta de carros no mercado em razão da crise no fornecimento de componentes eletrônicos.

Obtidos pelo Estadão/Broadcast com pessoas da indústria, os números estão sujeitos a pequenos ajustes nos balanços oficiais a serem apresentados nesta terça-feira pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias, e na sexta-feira pela Anfavea, a associação das montadoras.