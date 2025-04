No primeiro momento, a reação das moedas tem sido surpreendente. A expectativa era de dólar forte com tarifas muito elevadas por Trump. Só que a resposta tem sido de valorização do euro, iene e moedas emergentes. Se o euro se valoriza, abre um espaço maior para redução de juros, porque o choque ajuda a diminuir a inflação. Ao mesmo tempo, piora as exportações, que é fonte de crescimento importante para a Europa. Então, há espaço para os demais países terem uma política mais leniente. Mas tudo dependerá do dólar. Se tarifas agressivas não geram uma recessão global, o dólar fica fraco e os outros países conseguem navegar com políticas fiscais e monetárias expansionistas. Com uma recessão global, o dólar volta a ficar forte, por aversão a risco generalizada no mundo. Estamos caminhando em uma linha tênue. O mercado parece trabalhar com um cenário onde não há transbordamento de recessão para o resto do mundo e o dólar fica fraco.

E a China?

Uma tarifa média aos produtos chineses acima de 60% pode impactar muito o PIB, em 1,5 ponto porcentual. É um cenário bem complicado, de estagnação e desinflação, reduzindo a demanda por commodities de países como o Brasil, que dependem muito de importações chinesas. O mercado não trabalha com esse cenário porque os dados da China têm surpreendido para cima com estímulos do governo desde o fim do ano passado, o que segura bastante as expectativas de crescimento do país.