Lula quer liberar exportação de carne ao Japão, mas inspeção e ameaças de Trump podem ser entraves

BRASÍLIA – Objetivo declarado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o aval para a exportação de carne bovina do Brasil para o Japão pode esbarrar em dois obstáculos: a necessidade de uma inspeção prévia em frigoríficos brasileiros e a relação política entre Japão e Estados Unidos, no momento em que o presidente Donald Trump faz ameaças comerciais e tarifárias em série.

A abertura do mercado japonês de carne bovina aos produtores do Brasil será uma decisão política, segundo diplomatas que acompanham o tema. Eles reconhecem que o aval do governo Shigeru Ishiba depende de uma missão técnica para avaliações sanitárias a ser realizada no País – ainda sem data – e pode ser afetada pelo contexto de pressão exercida por Trump, inclusive sobre aliados.

Momento geopolítico pode ser desfavorável à chegada da carne brasileira ao Japão, apesar da competitividade

PUBLICIDADE Atualmente, o mercado de carne bovina japonês é dependente de importação (70%) e favorece dois aliados geopolíticos próximos do Japão na rivalidade com a China. EUA e Austrália, segundo o Itamaraty, suprem 80% da carne importada pelo Japão. Assim, uma eventual entrada dos produtos brasileiros no mercado japonês – que demanda cerca de 700 mil toneladas por ano – potencialmente aumentaria a competição e poderia reduzir o mercado de pecuaristas americanos e australianos.

Empresas brasileiras, como as gigantes Minerva e JBS, são donas de frigoríficos nesses países e exportam de lá, mas não do País. A JBS deve ser uma das exportadoras de proteína animal a compor a comitiva do setor privado que viaja com Lula a Tóquio, entre 24 e 27 de março.

Já os riscos para os pecuaristas japoneses são baixos, segundo o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty. O perfil do produtor nipônico é de alto nicho.

Ele pondera que o ingresso do Brasil faz sentido por beneficiar os consumidores japoneses, no momento de alta do preço da carne americana, relacionada a uma escassez de gado. “Faz todo o sentido ter essa abertura”, defendeu Saboia.

Japoneses ainda precisam fazer uma inspeção e avaliação de risco no Brasil, sem data marcada Foto: Clayton de Souza/Estadão

O Brasil pretende entrar no Japão com produtos de proteína bovina similares ao perfil do que exporta para a China – a “carne ingrediente”, usada na indústria alimentícia para produção de molhos e hambúrguer, por exemplo.

O Japão tem reconhecidamente um mercado exigente – e que remunera bem aos produtores – com demanda de cortes premium, como a carne nobre de wagyu, um tipo de gado de corte de raças japonesas.

“A faixa de produtos que o Brasil quer atingir no Japão é diferente do wagyu. Nós proporcionaríamos maior segurança, com preço melhor e diversificação de fornecimento para o Japão”, disse Saboia. “Importadores de carne no Japão têm muito interesse, porque o preço da carne nos EUA aumenta muito, não tem perspectiva de aumento de produção, e o Brasil é um fornecedor confiável.”

Luiz quer obter abertura de mercado para carne bovina brasileira no Japão, mas equipe do governo prega cautela e admite obstáculos Foto: Ricardo Stuckert/PR

Cautela

Embaixadores brasileiros têm sido cautelosos e atuam para reduzir as expectativas do setor privado. Empresários veem 2025 como o ano da abertura do Japão à carne brasileira. A visita de Lula é a esperança política de pressionar para obter a autorização, perseguida há anos.

No mês passado, o presidente disse que viajaria “com a perspectiva de abrir o Japão para comprar carne brasileira” e citou que, em 2005, no primeiro mandato, conseguiu negociar a exportação de frutas ao país, segundo maior parceiro comercial do Brasil na Ásia.

Ao Estadão, uma fonte do governo brasileiro afirmou que “não vai ser tudo resolvido” com a viagem de Lula, apesar da expectativa do presidente de conseguir a liberação. Leia mais Lula vai pressionar Japão por acordo com Mercosul: ‘Vamos ficar na conversa ou negociar?’, diz MRE “Existe um empenho político de fazer isso avançar esse assunto. O Brasil é um grande produtor do agronegócio, muito competitivo, muito seguro e responsável, e achamos que isso deve ser reconhecido. Agora depende do entendimento que está em curso. A visita do presidente certamente ajuda nesse sentido. Agora datas, prazos...”, afirmou o embaixador Saboia.

Para o Itamaraty, a condição sanitária alcançada no ano passado já deveria habilitar o País a ter acesso ao mercado japonês. Mas resta pendente como obstáculo maior a visita japonesa para inspeção sanitária e avaliação de risco no Brasil.

Em alta Economia Turistas internacionais cancelam planos de viagem aos EUA preocupados com o governo Trump Itaipu financia universidade no Paraná por R$ 752 milhões em vez de reduzir conta de luz Gerdau compra centro de distribuição de aço da Kloeckner para reforçar sua estratégia de expansão O País vai tentar garantir que o Japão se comprometa em realizar a missão de inspeção neste ano, uma etapa a ser cumprida. Ela não está prevista ainda. “O objetivo é chegar a um compromisso político para que as coisas aconteçam. O Brasil tem 20% da produção mundial de carne bovina, 25% do mercado mundial. O mercado japonês de importação de bovinos é de US$ 4 bilhões, e o Brasil tem 0% disso. Não tem acesso”, afirma o ministro Paulo Elias Martins de Moraes, diretor do Departamento de Japão, Península Coreana e Pacífico. “Essa é uma questão política, porque o Brasil já não tem mais nada a provar do ponto de vista sanitário. É política interna e política internacional.” Em fevereiro, uma missão técnica brasileira, com representantes públicos e privados, discutiu no Japão temas como a flexibilização da idade limite para o abate de bovinos, a habilitação de novas plantas frigoríficas para exportação de carne de aves termoprocessadas, a abertura do mercado japonês para a carne bovina e da ampliação do acesso da carne suína, ajustes nos requisitos de tratamento térmico para a exportação de mangas e medidas para regionalizar o controle da influenza aviária.

No ano passado, o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) disse que a principal barreira era ter todo o rebanho nacional livre de febre aftosa sem vacinação. O País anunciou a autodeclaração como território livre da doença sem imunização em maio passado. O Ministério da Agricultura espera receber esse reconhecimento internacional, passados 12 meses, em maio de 2025, pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Missões recentes foram realizadas nos últimos meses, bem como visitas ministeriais e técnicas de autoridades agrícolas japonesas para inspecionar animais e frigoríficos no Centro-Oeste − entre eles uma unidade da JBS em Mozarlândia (GO).

Além disso, deve haver entre os respectivos ministérios de Agricultura a assinatura de uma carta de intenções para trocar bioestimulantes e agentes reguladores de solo, fornecidos por parceria público privada, e cooperação em recuperação de pastagens − sobretudo no cerrado. O Brasil quer se colocar como “parceiro confiável” para ações de clima, como descarbonização . O Japão se tornou um doador do Fundo Amazônia.

Vietnã

Ao deixar o Japão, Lula vai fazer uma parada de dois dias (28 e 29 de março) em Hanói, Vietnã. O país é segundo “parceiro estratégico” do Brasil no Sudeste Asiático, além da Indonésia. Os governos negociam um plano de ação e também promovem um fórum empresarial, com interesse do agronegócio.

O governo Lula quer intensificar a relação política e econômica e tem objetivo de atingir um comércio bilateral de US$ 15 bilhões em 2030.

O Vietnã se tornou nos últimos anos o 5º maior mercado de produtos do agro nacional, embora também seja um reconhecido produtor de arroz e café, entre outros.

Há expectativa de abertura de mercados − inclusive a volta da exportação da carne bovina. O país deixou de importar depois da Operação Carne Fraca.