A empresa francesa Zephalto está com pré-reservas abertas para uma viagem à estratosfera em um balão em 2025. Os passageiros terão direito a um jantar feito por chefs franceses renomados com vista para a curvatura da Terra. As passagens custam a partir de 120 mil euros (cerca de R$ 652 mil na cotação atual).

Dentro da cápsula, apenas seis passageiros farão a viagem. No primeiro ano, 360 pessoas serão levadas ao espaço. Além do jantar, haverá degustação de vinhos franceses e aconselhamento de como tirar as melhores fotos na estratosfera. É possível ainda personalizar a viagem.

Viagem de balão da Zephalto oferece experiência de jantar com vista para a curvatura da Terra Foto: Reprodução/Zephalto

O balão, que partirá de um porto espacial na França, alcançará a altura de 25 quilomêtros, acima de 98% da atmosfera, segundo a empresa, o que permite observar a curvatura da Terra. Até atingir o topo, a viagem deve durar uma hora e meia. Depois, o balão ficará parado por três horas até retornar. O passeio completo terá a duração de seis horas.

A cápsula pressurizada, chamada de Celeste pela Zephalto, será levantada por um balão do tamanho da igreja Sacré Coeur de Paris, de acordo com a empresa. A tecnologia do balão é a mesma usada pelo Centro Nacional de Estudos Espaciais, que envia balões para a estratosfera há mais de 60 anos, afirma a Zephalto.

Como funciona

A Zephalto afirma em seu site que o balão é guiado por meio do domínio de tendências de vento e elementos térmicos, o que torna o balão mais leve que o ar, proporcionando uma viagem “suave” até a borda do espaço. A empresa coloca que será uma viagem sustentável, em um “vôo de baixo carbono”.

“As tecnologias da Zephalto não requerem nenhuma infraestrutura pesada e assim oferecem grande liberdade de escolha do local de decolagem, em harmonia com o meio ambiente”, diz a empresa em seu site oficial.