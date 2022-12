Número de viagens aéreas internacionais dobra em outubro na comparação anual

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anunciou nesta quinta-feira, 1, que a recuperação das viagens aéreas continuou em outubro. O tráfego total no mês (medido em receita por passageiros-quilômetro ou RPKs) aumentou 44,6% em comparação com outubro de 2021. Globalmente, o tráfego está agora em 74,2% dos níveis de outubro de 2019.

O tráfego doméstico em outubro de 2022 caiu 0,8% em comparação com o período do ano anterior, com as rigorosas restrições de viagens relacionadas à covid-19 na China amortecendo os números globais. O tráfego doméstico total de outubro de 2022 foi de 77,9% do nível de outubro de 2019. As reservas domésticas futuras permanecem em cerca de 70% do nível pré-pandêmico.

O tráfego internacional aumentou 102,4% em relação a outubro de 2021. Os RPKs internacionais de outubro de 2022 atingiram 72,1% dos níveis de outubro de 2019, com todos os mercados registrando forte crescimento, liderados pela Ásia-Pacífico. As reservas antecipadas para viagens internacionais aumentaram para cerca de 75% dos níveis pré-pandêmicos, após a reabertura anunciada por várias economias asiáticas.

“Tradicionalmente, em outubro estamos na temporada de viagens de outono mais lenta no Hemisfério Norte, por isso é muito reconfortante ver a demanda e as reservas antecipadas continuarem tão fortes. É um bom presságio para a próxima temporada de inverno e a recuperação contínua”, disse Willie Walsh, diretor-geral da IATA.

As companhias aéreas da Ásia-Pacífico tiveram um aumento de 440,4% no tráfego de outubro em comparação com outubro de 2021, facilmente a taxa ano a ano mais forte entre as regiões, mas fora de uma base muito baixa de 2021. A capacidade aumentou 165,6% e a taxa de ocupação subiu 39,5 pontos percentuais, para 77,7%.

O tráfego de outubro das operadoras europeias aumentou 60,8% em relação a outubro de 2021. A capacidade subiu 34,7% e o fator de carga avançou 13,8 pontos percentuais, para 84,8%, o segundo maior entre as regiões.

As companhias aéreas do Oriente Médio tiveram um aumento de tráfego de 114,7% em outubro em comparação com outubro de 2021. A capacidade aumentou 55,7% em relação ao período do ano anterior e a taxa de ocupação subiu 21,8 pontos percentuais, para 79,5%.

As operadoras norte-americanas relataram um aumento de tráfego de 106,8% em outubro em relação ao mesmo período de 2021. A capacidade aumentou 54,1% e o fator de carga subiu 21,4 pontos percentuais para 83,8%.

As companhias aéreas latino-americanas registraram um aumento de tráfego de 85,3% em comparação com outubro de 2021. A capacidade aumentou 66,6% e o fator de ocupação avançou 8,7 pontos percentuais, para 86,0%, o mais alto entre as regiões.

O tráfego das companhias aéreas africanas aumentou 84,5% em outubro em relação ao ano anterior. A capacidade de outubro de 2022 subiu 46,9% e a taxa de ocupação aumentou 14,5 pontos percentuais para 71,3%, a menor entre as regiões.

Aeroporto de Internacional de Guarulhos; recuperação das viagens aéreas continuou em outubro, segundo a IATA. Foto: Marcelo Chello/Estadão

A Austrália quase triplicou seu tráfego doméstico de outubro em relação ao ano passado (+292,9%); o tráfego agora está 15,8% abaixo dos níveis pré-pandêmicos.

Os RPKs domésticos da China caíram 58,7% em outubro e agora estão 69,4% abaixo dos níveis de outubro de 2019.

“As pessoas estão desfrutando da liberdade de viajar e as empresas reconhecem a importância do transporte aéreo para seu sucesso. Uma pesquisa recente com líderes empresariais europeus que fazem negócios além-fronteiras mostrou que 84% não poderiam imaginar fazê-lo sem acesso a redes de transporte aéreo e 89% acreditavam que estar perto de um aeroporto com conexões globais lhes dava uma vantagem competitiva. Os governos precisam prestar atenção à mensagem de que as viagens aéreas são fundamentais para a forma como vivemos e trabalhamos. Essa realidade deve orientar políticas para permitir que a aviação opere da maneira mais eficiente possível, ao mesmo tempo em que apoia as metas de emissões líquidas zero da indústria para 2050 com incentivos significativos para incentivar a produção de combustíveis de aviação sustentáveis”, disse Walsh.