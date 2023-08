Ir para a Europa ficará mais burocrático em 2024: saiba o que é e quanto custa o Etias

A partir de 2024, ficará mais caro para os brasileiros viajar para a Europa. No ano que vem, a região prevê o início da cobrança do Sistema Europeu de Informação de Viagem e Autorização (Etias) de viajantes isentos de visto, como é o caso do Brasil.

Rua em Malaga, na Espanha, um dos 30 países que solicitarão o ETIAS para viajantes a partir de 2024 Foto: Emilio Parra Doiztua/The New York Times

A autorização, que não é o mesmo que um visto, custará 7 euros (cerca de R$ 36,80, na cotação atual). O objetivo é combater permanências ilegais e promover mais segurança nos países.

Veja as principais perguntas e respostas sobre o ETIAS abaixo:

Quem deverá solicitar o Etias?

Em geral, o ETIAS será cobrado de:

Continua após a publicidade

Pessoas que não são europeias

Cidadãos de países que não requerem um visto de estadia curta para entrar nos países que solicitam o ETIAS

Pessoas que não possuem autorização de residência para os países que requerem o ETIAS

Há algumas exceções, no entanto, que devem ser conferidas antes de solicitar a autorização.

Quais são os países que pedem o Etias?

São 30 países europeus que vão começar a solicitar o Etias em 2024:

Alemanha

Áustria

Bélgica

Bulgária

Croácia

Chipre

Dinamarca

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estônia

Finlândia

França

Grécia

Holanda

Hungria

Islândia

Itália

Letônia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Noruega

Polônia

Portugal

República Tcheca

Romênia

Suécia

Suíça

Por quanto tempo o Etias é válido?

A autorização de viagem é válida por três anos ou até que o documento de viagem usado na solicitação expire, o que ocorrer primeiro.

Continua após a publicidade

O ETIAS é para estadias de curta duração, dando o direito de permanecer nos países por até 90 dias em qualquer período de 180 dias.

A autorização de viagem deve estar válida durante toda a estadia. Porém, é possível sair e voltar a qualquer momento dentro do prazo.

O Etias é um visto?

Não. A autorização de viagem permite entrar e permanecer no território dos países europeus que exigem o Etias para estadias de curta duração. Ou seja, o ETIAS não dá o direito de estudar a longo prazo ou de trabalhar nesses países.

Viajantes com visto válido não precisam de autorização de viagem do Etias.

Quando solicitar?

A recomendação é obter o Etias antes de comprar as passagens. A maioria das solicitações será processada em minutos e, no máximo, em 96 horas, segundo o site oficial da nova medida.

Continua após a publicidade

No entanto, alguns requerentes podem ser solicitados a fornecer informações ou documentação adicionais, situações que podem demorar até 30 dias adicionais.

Quais informações serão necessárias para solicitar?

Informações pessoais, incluindo nome, data e local de nascimento, sexo, nacionalidade, endereço residencial, endereço de e-mail e número de telefone.

Além disso, será necessário apresentar o primeiro nome dos pais, detalhes do documento de viagem, o nível de escolaridade e ocupação atual, e o país da sua primeira estadia pretendida e o endereço do seu destino.

Serão solicitados ainda detalhes sobre quaisquer condenações penais anteriores e viagens anteriores a zonas de guerra ou de conflito.

Os viajantes que declararem ter um membro da família que seja cidadão de um país europeu que exija o Etias, ou que seja um cidadão de um país terceiro que beneficie do direito de circular livremente pela UE, serão solicitados a fornecer informações sobre os dados pessoais do familiar com quem mantém vínculo familiar e uma especificação de seus laços familiares.