Agência responsável por vídeo para divulgar o turismo nas Filipinas usa imagens da Suíça e de outros países

Uma agência contratada pelo governo das Filipinas para fazer um vídeo de promoção turística desculpou-se no domingo, 2, por ter utilizado imagens de outros países. A empresa afirma que se tratou de um erro e o vídeo foi retirado das redes sociais do Ministério do Turismo.

A agência, DDB Philippines, disse em comunicado que assume a responsabilidade pela polêmica, que foi divulgada quando uma blogueira, Sass Rogando Sasot, descobriu que várias das imagens do vídeo são de países como Indonésia, Tailândia e Suíça.

O vídeo fazia parte da campanha promocional “Love the Philippines” (“Ame as Filipinas”, em tradução livre), lançada na terça-feira passada para promover o país como destino turístico.

“Embora o uso de imagens de vídeo ambiente seja uma prática padrão da indústria, o uso de imagens de países estrangeiros foi um descuido infeliz por parte de nossa agência”, disse a DDB Philipppines.

Praia nas Filipinas; vídeo para promover o país como destino turístico usou imagens de outros países. Foto: Eloisa Lopez/Reuters

A agência acrescentou que deveria ter feito os controles necessários e que o uso de imagens de outros países foi “muito inapropriado” e contra os objetivos do Ministério do Turismo.

O ministério ordenou no sábado uma investigação sobre o vídeo, depois que a blogueira Sass Rogando Sasot descobriu que ele usava imagens de arquivo de campos de arroz em Bali, na Indonésia, de um pescador na Tailândia e de um avião pousando em Zurique, na Suíça, entre outras. / EFE