Videotelemetria, um grande avanço na gestão de frotas

Eficiência e segurança são os dois grandes atributos reforçados pela Cobli Cam, solução de videotelemetria para frotas da Cobli – FleetTech que descomplica e potencializa a gestão. Ao filmar tanto a cabine quanto a via, as câmeras identificam automaticamente uma série de eventos e abastecem de informações a plataforma que utiliza tecnologias avançadas, como IoT (internet das coisas), inteligência artificial e big data.

Esses dados ficam à disposição dos gestores, por meio de relatórios e análises, para embasar as decisões e potencializar o resultado das frotas. A aplicação de inteligência artificial sobre o grande volume de informações geradas é essencial para identificar e encaminhar os pontos que demandam avaliação do gestor. Com isso, dados brutos são transformados em informação útil e relevante.

Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), 90% dos acidentes ocorrem por imprudência dos condutores, que podem envolver desde a desatenção até o desrespeito à legislação. Portanto, os dispositivos emitem alarmes sonoros para o motorista diante da identificação de situações de risco, como uso do celular, excesso de velocidade, aceleração ou frenagem repentina, curva feita perigosamente ou distância insegura em relação ao veículo da frente.

A instalação de câmeras nos veículos ajuda a manter a atenção dos motoristas e fornece informações importantes aos gestores Foto: Divulgação/Cobli

“Os motoristas passam a ficar especialmente atentos para evitar as situações que provocam os alertas, o que resulta numa direção progressivamente mais segura e eficiente. A Cobli Cam é um sistema que age de forma educativa e ajuda a cuidar do condutor”, diz Rodrigo Mourad, presidente e cofundador da Cobli.

Tecnologia para redução de custos

As informações captadas via videotelemetria permitem acompanhar em tempo real a localização dos veículos e identificar momentos de motor ocioso ou desvios da rota planejada. Outros benefícios são o controle das manutenções de cada veículo da frota e a contribuição para que seja traçado o roteiro ideal, com o máximo de eficiência para realizar as entregas ou a prestação de serviços. Um dos efeitos dessa visibilidade da operação e controle é o menor consumo de combustível.

O investimento para ter a Cobli Cam em um caminhão, utilitário ou veículo leve equivale a aproximadamente 1% dos gastos totais da empresa com o veículo, considerando-se a soma de manutenção, combustível, impostos, depreciação, salários e benefícios dos profissionais. O retorno em economia e produtividade é rápido.

“O que temos verificado em nossos clientes é um retorno que chega a oito vezes o valor do investimento”, diz Mourad. Em um dos casos, o cliente conseguiu diminuir em 40% os custos com infrações da frota – as multas por uso de celular caíram a quase zero logo nos primeiros meses.

A videotelemetria também se torna uma aliada dos motoristas que seguem as normas e dirigem com o devido cuidado, pois as imagens ajudam a esclarecer dúvidas sobre a responsabilidade em caso de acidentes, resultando em eventuais recusas de sinistros diante das evidências registradas.

Treinamentos customizados

Um estudo da consultoria Frost & Sullivan sobre a adoção da videotelemetria concluiu que o número de colisões caiu, em média, 60%, enquanto os eventos de excesso de velocidade foram reduzidos em 65% e a ocorrência de distrações ao volante despencou 80%.

A videotelemetria surge, assim, como aliada essencial num cenário de alta competitividade. É um recurso valioso tanto para as empresas que têm a logística como negócio principal quanto para aquelas que dependem do deslocamento de seus funcionários para a prestação de serviços ou distribuição e entrega de produtos.

Resultados já conquistados por clientes que implementaram a Cobli Cam Foto: Arte/Estadão Blue Studio

O Brasil oferece ainda uma grande oportunidade para sair na frente da concorrência. De acordo com a Berg Insight Fleet Management, há cerca de 11 milhões de veículos comerciais no País, dos quais apenas 20% usam algum recurso de telemetria, participação que nos Estados Unidos chega a 60%. Ao disponibilizar a telemetria acrescida de vídeo, a Cobli Cam representa um passo além.

A inovação pode ser adquirida para frotas de qualquer tamanho, a partir de três veículos. Com os dados oferecidos pela plataforma, é possível customizar os treinamentos dos motoristas para as situações em que cada um precisa de fato melhorar e reconhecer aqueles que têm uma boa condução. Outro benefício é a possibilidade de comparar os mais diversos indicadores da frota com o desempenho médio dos clientes atendidos pela Cobli Cam.

“Isso ajuda o gestor a ter uma visão mais clara sobre quais são as prioridades de ação que podem potencializar a operação. Em 20 dias um de nossos clientes reduziu em 93% o uso do veículo fora do horário de trabalho”, explica o presidente.

Para conectar os clientes à sua melhor versão, os investimentos em P&D previstos pela Cobli para os próximos 12 meses chegam a R$ 20 milhões. E a Cobli Cam é mais um recurso relevante para o cumprimento desse objetivo.

