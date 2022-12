Clientes da Vivo afirmam que internet móvel está fora do ar

Clientes da Vivo relatam em redes sociais que o sinal da operadora está fora do ar nesta quinta-feira, 1º. Segundo publicações de usuários no Twitter, o problema parece ter iniciado a partir das 10h da manhã e afeta a internet móvel e o próprio aplicativo da operadora em diversas regiões do País. Ligações e SMS não parecem ter sido afetados, dizem os clientes na rede social.

Operadora Vivo está com sinal fora do ar na internet móvel, relatam clientes Foto: Nacho Doce/Reuters

Segundo o site DownDetector, que recolhe relatórios de usuários sobre instabilidades, o pico de problemas reportados com a Vivo foi por volta das 10h40 desta manhã, com cerca de 4.388 falhas registradas.

Apagao geral da @vivobr em todo Brasil. Nao ha comunicado oficial ainda.



CONTE PROS SEUS AMIGOS Q SAO VIVO pq se eles sao vivo eles nao estão vendo essa msg :/ — Bruno Motta (@brunomotta) December 1, 2022

Operadora @vivobr

Estamos sem serviço em São Paulo? Sem ligações, sem internet....... é isso mesmo meu povo? — Tati Rocca (@tatirocca) December 1, 2022

A Vivo ainda não se manifestou sobre o assunto e nem respondeu aos questionamentos do Estadão. A matéria será atualizada assim que houver uma resposta