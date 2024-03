A volta do Concorde? Jatos supersônicos prometem levar passageiros de NY a Londres em 90 minutos

Mais de cem pessoas se reuniram em janeiro, em um hangar de aviões na Califórnia, para ver a Nasa revelar seu jato X-59 — uma aeronave futurista projetada para viajar mais rápido do que a velocidade do som que ajudou a reavivar o entusiasmo pelas viagens supersônicas.

PUBLICIDADE Não existe mais um jato comercial supersônico de passageiros desde que o Concorde parou de voar em 2003. Desde então, os jatos supersônicos — que viajam mais rápido do que a velocidade do som — têm sido usados principalmente pelas forças armadas. Mas a apresentação pela agência espacial do X-59, projetado e construído em parceria com a Lockheed Martin, ocorre em um momento em que um número crescente de empresas privadas está competindo para trazer de volta as viagens supersônicas para o mercado comercial.

A Boom, a Exosonic e a Spike estão entre as empresas que prometem viagens supersônicas modernas que serão mais silenciosas, mais ecológicas e mais econômicas do que no passado. E pelo menos uma empresa (a Hermeus) está explorando voos hipersônicos, que levariam passageiros de Nova York a Londres em 90 minutos.

No entanto, há dúvidas se essas empresas conseguirão cumprir suas promessas, considerando a economia das viagens aéreas e as crescentes preocupações sobre o impacto da aviação comercial no meio ambiente.

Aqui estão cinco coisas que você deve saber sobre o esforço para reviver as viagens supersônicas.

O X-59 da NASA, a silenciosa aeronave de pesquisa supersônica do instituto aeroespacial, na rampa da Lockheed Martin Skunk Works em Palmdale, Califórnia Foto: Steve Freeman/NASA

1. O ‘boom’ sônico pode se tornar um ‘baque suave’

O objetivo da Nasa ao desenvolver o X-59 é reduzir o estrondo sônico — o estrondo que ressoa por toda parte quando uma aeronave ultrapassa a barreira do som. Os cientistas da Nasa esperam que o jato de demonstração possa provar que é possível viajar em velocidades supersônicas sem esse ruído que faz os ouvidos tremerem.

Publicidade

Um dos segredos para silenciar o estrondo vem do projeto do avião. O motor é montado na parte superior. O avião tem um nariz longo e estreito e uma asa esculpida para ajudar a garantir que as ondas de choque que ele cria ao acelerar no ar sejam semelhantes em força e uniformemente espaçadas ao longo da aeronave para criar um aumento gradual na pressão em vez do salto rápido que cria o estrondo alto, disse Peter Coen, gerente de integração de missão para a missão Quesst.

O estrondo sônico é de cerca de 105 PLdB, ou nível percebido de decibéis, semelhante ao som de um balão estourando ao seu lado. Em comparação, a Nasa diz que o som do X-59 será mais próximo ao de uma porta de carro batendo a seis metros de distância.

Transformar o “boom “em um “baque suave”, como a Nasa espera, também poderia melhorar a economia dos voos supersônicos comerciais. Isso poderia significar o fim da proibição dos EUA de viagens supersônicas por terra, que foi decretada devido a preocupações com o ruído. Isso, por sua vez, poderia tornar as viagens supersônicas comerciais financeiramente viáveis, pois as companhias aéreas poderiam levar aviões supersônicos para mais destinos.

O projeto e a construção do X-59 levaram cerca de cinco anos. Os testes estão em andamento e espera-se que as outras fases do projeto levem mais quatro anos. O custo total projetado é de US$ 839 milhões, segundo a Nasa.

2. Há uma onda de interesse de empresas privadas

PUBLICIDADE Cerca de meia dúzia de empresas estão competindo para serem as primeiras a oferecer viagens supersônicas ao público — um interesse curioso em uma época em que grande parte dos investimentos e inovações em transporte está concentrada no desenvolvimento de opções mais limpas e favoráveis ao clima, que consumam menos combustível ou tecnologias de propulsão alternativas, como baterias ou hidrogênio. Leia também Embraer fecha 2023 com crescimento de 94,6% no lucro

Brasil cai em ranking de países mais preparados para receber ‘carros voadores’; veja lista

Governo tem unidade por criação de fundo permanente para companhias aéreas, diz ministro A Boom Supersonic, sediada em Denver, está de olho em 2029 para a estreia de seu jato supersônico de passageiros, chamado Overture. Espera-se que a aeronave acomode de 64 a 80 passageiros, de acordo com Blake Scholl, executivo-chefe da empresa. Ele viajará a Mach 1,7, ou 1,7 vezes a velocidade do som — mais que o dobro da velocidade de um avião de passageiros comum. Uma empresa, a Aerion, que tinha o apoio dos principais participantes do setor, incluindo a Boeing e a Lockheed Martin, para construir um jato executivo supersônico, já se retirou da corrida. Ela foi fechada em 2021, pois não conseguiu garantir o financiamento para continuar seu trabalho.

Os analistas do setor dizem que o capital de risco e a mentalidade de que o supersônico comercial parece uma boa ideia alimentaram em grande parte o renascimento.

Em alta Economia STF anula julgamento da ‘revisão da vida toda’ no INSS e livra União de impacto de R$ 480 bi Ainda tem ‘Dinheiro Esquecido’ a receber? Veja perguntas e respostas sobre o tema ‘Gatonet’: Anatel divulga lista de aparelhos de TV Box homologados “É a mentalidade do Vale do Silício, em que você investe dinheiro em 20 coisas para uma que dê certo”, disse Richard Aboulafia, diretor administrativo da AeroDynamic Advisory. “Mais uma vez, parece uma boa ideia. Há um bom mercado para o transporte aéreo e as pessoas querem voar rápido. Tivemos o Concorde no passado, então parece certo — então vamos colocar algum dinheiro lá.” Bruce McClelland, analista contribuinte sênior da empresa de análise do setor aeroespacial e de defesa Teal Group, acrescentou: “Muitos projetos atraem dinheiro, sejam eles totalmente viáveis ou não”. 3. Promessa de sustentabilidade As empresas afirmam que sua nova geração de jatos supersônicos terá uma pegada de carbono menor, principalmente porque serão abastecidos com combustível de aviação sustentável. Esse combustível é feito de produtos agrícolas, incluindo soja e gordura animal. Mas os críticos dizem que essa promessa ignora algumas realidades importantes. Por exemplo, não há combustível de aviação sustentável suficiente para os aviões que existem atualmente. O combustível de aviação sustentável que existe é mais caro — segundo algumas estimativas, de duas a quatro vezes o custo do combustível fóssil.

The Concorde supersonic jet is lifted from a barge on the Hudson River to its resting place at the Intrepid Museum in New York City, U.S., March 14, 2024. REUTERS/Brendan McDermid Foto: REUTERS / REUTERS

E, independentemente do combustível, a realidade é que os jatos supersônicos sempre usarão mais combustível. De acordo com um estudo realizado em 2022 pelo International Council on Clean Transportation (Conselho Internacional de Transporte Limpo), os jatos supersônicos poderiam usar de sete a nove vezes mais combustível do que as aeronaves comerciais comuns, transportando menos passageiros. Mas Coen, da Nasa, afirma que as viagens supersônicas, pelo menos inicialmente, serão uma parte muito pequena das emissões totais de CO₂ e uma parte muito pequena da aviação comercial.

Publicidade

Mesmo assim, com as companhias aéreas se comprometendo a atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050, alguns dizem ser difícil entender como os jatos supersônicos se encaixam nessa estrutura.

4. Acessível a mais pessoas

O Concorde deixou de funcionar porque apenas uma pequena parcela do público que voava poderia pagar uma passagem, entre outros motivos, incluindo um acidente em 2000 que matou 113 pessoas e paralisou os aviões supersônicos do Concorde por um ano. Mas os empreendedores de hoje dizem que as viagens supersônicas podem ser acessíveis — embora talvez não no início.

Eles apontam a Tesla e o crescente setor de turismo espacial como exemplo de novos meios de transporte que se tornaram e podem se tornar acessíveis a um segmento cada vez maior da população.

No entanto, os analistas têm suas dúvidas, dada a dificuldade das companhias aéreas comerciais em se manterem à tona. Os jatos supersônicos transportarão menos passageiros e consumirão uma quantidade maior de combustível. Se esse combustível for combustível de aviação sustentável, esses custos aumentarão ainda mais.

“Essencialmente, quanto mais rápido você voa, mais combustível você queima por milha”, disse Iain Boyd, diretor do Centro de Iniciativas de Segurança Nacional da Universidade do Colorado em Boulder. “O supersônico sempre será mais caro.”

5. Ele pode ficar ainda mais rápido

A Hermeus, com sede em Atlanta, é apenas uma das empresas que exploram a possibilidade de um jato comercial de passageiros hipersônico ainda mais rápido. Enquanto as aeronaves supersônicas viajam mais rápido do que a velocidade do som, as aeronaves hipersônicas viajam a velocidades cinco vezes mais rápidas ou mais.

Traduzindo: isso faria com que um voo entre Nova York e Londres — uma viagem de 90 minutos — fosse quase o mesmo que voar de Nova York para Washington nos aviões comerciais atuais.

Publicidade

O jato Halcyon da empresa viajaria a Mach 5 ― ou cinco vezes a velocidade do som. A.J. Piplica, executivo-chefe da empresa, disse que a empresa está preparando o terreno para o Halcyon, construindo drones hipersônicos que poderiam ser usados para fins de defesa e segurança nacional.

Mas a empresa é aberta quanto aos desafios tecnológicos que enfrenta para desenvolver uma aeronave tão rápida. Atualmente, há menos de 50% de chance de colocar o Halcyon no ar, diz Piplica, mas ele espera que as chances aumentem com o tempo.

Mesmo assim, a Hermeus — e todas as empresas iniciantes — terá que convencer o público a comprar o projeto e terá que lidar com a crescente preocupação sobre o impacto das viagens aéreas no meio ambiente. Pode ser uma tarefa difícil.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.