Segundo a advogada Renata Abalém, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (IDC) e integrante da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB/SP), a Voepass deve, obrigatoriamente, alocar os passageiros em outros voos. “Muita gente só vai ficar sabendo dessa situação quando já estiver no aeroporto”, diz. Essa reacomodação em outro voo não pode gerar custos aos clientes. Outra possibilidade é o reembolso integral do valor pago pelo passageiro.

No caso das empresas que mantêm acordos comerciais com a Voepass em modalidade de codeshare (compartilhamento de voo), a responsabilidade recai sobre a empresa que vendeu a passagem. “Daí não adianta cobrar a Voepass”, diz a advogada.