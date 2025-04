WSJ cita Brasil como símbolo do efeito negativo de tarifas e protecionismo defendido por Trump

O jornal americano Wall Street Journal citou o Brasil como um “vislumbre” do impacto negativo das tarifas e do protecionismo defendido por Donald Trump em reportagem publicada neste sábado, 12. A publicação destaca os altos custos para os consumidores brasileiros, o processo de desindustrialização e a estagnação do crescimento como resultados de uma política econômica fechada.

A reportagem aponta que a política protecionista manteve empregos, mas pouco contribuiu para impulsionar a indústria porque sufocou a competitividade e a inovação. Como resultado, a fatia do setor no PIB caiu de 36% para 14% no período de quatro décadas. Além disso, a dinâmica brasileira elevou os custos para os consumidores. O Wall Street Journal cita como exemplo o iPhone - que, no Brasil, é quase duas vezes mais caro que os smartphones da Apple fabricados na China e vendidos nos EUA.

“O Brasil oferece um vislumbre de um sistema econômico semelhante à visão do presidente Donald Trump de impor as tarifas mais altas em décadas sobre praticamente todos os países”, afirma o WSJ.

Linha de produção em indústria automobilística em São Bernardo do Campo. Wall Street Journal apontou o Brasil como símbolo negativo do protecionismo e das tarifas. Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Junto à tarifa média de 11,2%, as cotas de importação, os requisitos complexos de licenciamento e os procedimentos alfandegários lentos e burocráticos são destacados pela publicação como as principais barreiras brasileiras.

Em comparação, as empresas americanas se beneficiam de um ambiente com melhor infraestrutura, menos burocracia e tributação mais simples. Economistas ouvidos pela reportagem alertaram que restringir as importações, como fez o Brasil, traria prejuízos no longo prazo.

“As ideias de Trump sobre como fortalecer a indústria dos EUA são parecidas com o que pensávamos na América Latina logo após a Segunda Guerra Mundial”, disse ao WSJ o ex-ministro da Fazenda Maílson Ferreira da Nóbrega. “A ideia de que tarifas protecionistas impulsionariam a indústria nacional, gerando efeitos positivos nos serviços e na agricultura, e tornariam o país rico. Bem, não funcionou.”

A reportagem pondera que o protecionismo, que vem desde a era Getúlio Vargas, fomentou indústrias que teriam sido esmagadas pela concorrência internacional, citando a Vale e a Embraer como exemplos de estatais protegidas que se tornaram empresas privadas líderes em seus respectivos setores.

Mas observa que o País continuou sustentando indústrias pouco competitivas muito além da fase inicial, sem estipular prazos ou metas de exportação, como fizeram outros países.

Da mesma forma, o WSJ aponta que o vasto mercado interno do País com 212 milhões de habitantes levou à acomodação, sem a pressão competitiva para inovar e reduzir custos, embora tenha servido de amparo para economia brasileira em crises globais.

A publicação ressalta ainda as contradições no discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que critica as tarifas de Donald Trump enquanto o Partido dos Trabalhadores (PT) defende o protecionismo há décadas.