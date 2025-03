Salles tem um patrimônio líquido de US$ 4,4 bilhões. No mundo, é a 785ª pessoa mais rica. A sua fortuna tem origem no setor bancário e na mineração. Seu falecido pai, Walther Moreira Salles, foi o fundador do Unibanco e ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Após o Unibanco se fundir com o Itaú, em 2008, o Itaú-Unibanco se tornou o maior banco da América Latina. Salles e seus três irmãos, todos bilionários, também possuem participações na CBMM, a principal fornecedora mundial do mineral nióbio.

Dois dos irmãos de Walter: são mais ricos que ele, Fernando Roberto Moreira Salles (5º homem mais rico do Brasil) e Pedro Moreira Salles (6º homem mais rico do Brasil). João Moreira Salles, por sua vez, está logo em seguida do cineasta, na 11º posição entre os mais ricos do Brasil.