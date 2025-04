A fortuna de Walter Moreira Salles Junior, diretor de “Ainda Estou Aqui”, que venceu a categoria de Melhor Filme Estrangeiro do Oscar 2025, diminuiu centenas de milhões de 2024 para 2025. No ano passado, seu patrimônio era estimado em US$ 5,3 bilhões, enquanto neste ano é estimado em US$ 4,5 bilhões, uma queda de US$ 800 milhões, segundo a lista de bilionários da Forbes, divulgada nesta semana.

PUBLICIDADE Ele agora aparece como o 12º brasileiro mais rico e ocupa a posição 801 no ranking geral de bilionários da revista. Segundo a divulgação de 2024, em reais, Walter Salles detinha R$ 26,79 bilhões (o dólar, à época, estava em R$ 5,055). Já segundo a estimativa de seu patrimônio atual, ele hoje possui R$ 25,47 bilhões (cálculo feito a partir da cotação desta quinta-feira, 3, em R$ 5,66), o que significa R$ 1,32 bilhão a menos que o total de 2024.

Corrigido pelo índice da inflação, a quantia que Salles detinha em 2024 chegaria a R$ 29,09 bilhões nos dias atuais (não considera investimentos e aplicações). Com isso, a diferença em relação ao valor de patrimônio atual sobe para R$ 3,62 bilhões.

Publicidade

Diretor do filme 'Ainda Estou Aqui', Walter Salles segura a estatueta do Oscar que o filme ganhou na categoria Melhor Filme Estrangeiro. Foto: Matt Sayles/The Academy

Perdas semelhantes foram registradas pelos irmãos de Salles, que também aparecem na lista da Forbes. A fortuna de Fernando Roberto Moreira Salles (6º brasileiro mais rico, patrimônio de US$ 6,5 bilhões) diminuiu US$ 1,1 bilhão de um ano para o outro. O patrimônio de Pedro Moreira Salles (7º lugar, US$ 6,1 bilhões) teve queda de US$ 1 bilhão em relação a 2024. João Moreira Salles, que é o 11º brasileiro mais rico, com patrimônio estimado em US$ 4,5 bilhões, também perdeu US$ 800 milhões.

Assim como os irmãos Moreira Salles, o brasileiro mais rico na lista, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, também viu sua fortuna recuar, de US$ 34,4 bilhões para US$ 30 bilhões.

De onde vem a fortuna dos irmãos Moreira Salles?

A fortuna dos irmãos Moreira Salles tem origem no setor bancário e da mineração. O pai deles, Walther Moreira Salles, falecido em 2001, foi o fundador do Unibanco e embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Após o Unibanco se fundir com o Itaú, em 2008, o Itaú Unibanco se tornou o maior banco da América Latina. As fortunas dos irmãos também estão ligadas a participações na CBMM, principal fornecedora mundial do mineral nióbio.

Publicidade

Assim como Walter, que dirigiu sucessos como “Diários de Motocicleta” e “Central do Brasil”, este último indicado ao Oscar em 1998, João também se dedica às artes e cultura. Ele é documentarista, tem forte ligação com o Instituto Moreira Salles e fundou a revista Piauí.

Já Fernando também é autor de livros de poemas, embora se dedique mais ao setor financeiro, sua principal ocupação.

Por sua vez, Pedro é copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco e integrante do conselho da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Saiba quem são os 10 brasileiros mais ricos segundo a lista de bilionários da Forbes nesta reportagem.