Cofre do Tio Patinhas? Warren Buffett guarda US$ 325 bi no caixa após venda de ações da Apple

OMAHA, NEBRASKA – Warren Buffett está agora sentado em mais de US$ 325 bilhões em caixa após vender bilhões de dólares em ações da Apple e do Bank of America este ano, além de continuar a acumular um fluxo constante de lucros de todos os diversos negócios de seu conglomerado, a Berkshire Hathaway, sem encontrar nenhuma grande aquisição.

PUBLICIDADE A Berkshire informou que vendeu cerca de 100 milhões de ações adicionais da Apple no terceiro trimestre, após reduzir pela metade seu investimento maciço na fabricante do iPhone no último trimestre. A participação restante, de aproximadamente 300 milhões de ações, foi avaliada em US$ 69,9 bilhões no final de setembro e continua sendo o maior investimento individual da Berkshire, mas foi reduzida drasticamente desde o final do ano passado, quando valia US$174,3 bilhões.

Os investidores também ficarão desapontados ao saber que a Berkshire não recomprou nenhuma de suas próprias ações no trimestre.

A analista Cathy Seifert, da CFRA Research, diz que os acionistas se perguntarão por que Buffett continua acumulando tanto dinheiro. “Eles estão mais pessimistas sobre o futuro econômico e o panorama de mercado do que talvez outros estejam?”, afirma.

Buffett afirmou na reunião anual em maio que parte do motivo pelo qual começou a vender algumas de suas ações da Apple é a expectativa de que as taxas de impostos aumentem no futuro. Mas o analista Jim Shanahan, da Edward Jones, disse que se pergunta se parte do motivo pelo qual Buffett começou a vender a Apple está relacionado à morte do vice-presidente da Berkshire Hathaway, Charlie Munger, no ano passado, pois as vendas começaram logo após a morte de Munger.

Shanahan observou que Buffett nunca foi tão confortável com empresas de tecnologia quanto seu parceiro de longa data era. “Se Charlie Munger ainda estivesse vivo, talvez ele não tivesse vendido a posição tão agressivamente — talvez nem tivesse vendido,” diz o analista.

A Berkshire informou no sábado que os ganhos de investimento mais uma vez impulsionaram seus lucros do terceiro trimestre para US$ 26,25 bilhões, ou US$ 18.272 por ação Classe A. No ano passado, as perdas não realizadas em investimentos arrastaram os lucros do conglomerado com sede em Omaha, Nebraska, para uma perda de US$ 12,77 bilhões, ou US$ 8.824 por ação Classe A.

Buffett há muito recomenda que os investidores prestem mais atenção aos lucros operacionais da Berkshire se quiserem ter uma boa noção de como estão os negócios que ela possui, pois esses números excluem investimentos. Os números de lucro final da Berkshire podem variar amplamente de um trimestre para outro, juntamente com o valor de seus investimentos, independentemente de a empresa ter comprado ou vendido algo.

Por essa medida, a Berkshire informou que seus lucros operacionais caíram cerca de 6%, para US$ 10,09 bilhões, ou US$ 7.023,01 por ação Classe A. Isso se compara aos US$ 10,8 bilhões do ano passado, ou US$ 7.437,15 por ação Classe A.

Os quatro analistas consultados pela FactSet Research previram que a Berkshire registraria lucros operacionais de US$ 7.335,11 por ação Classe A.

A receita da Berkshire não mudou muito, ficando em US$ 92,995 bilhões. No ano passado, relatou uma receita de US$ 93,21 bilhões. Esse número ficou à frente da previsão de receita de US$ 92,231 bilhões feita por três analistas consultados pela FactSet. A Berkshire possui uma variedade de negócios de seguros, incluindo a Geico, além da ferrovia BNSF, várias grandes concessionárias de serviços públicos e uma coleção diversificada de empresas de varejo e manufatura, incluindo marcas como Dairy Queen e See’s Candy. Uma das seguradoras da Berkshire, a Guard, registrou algumas perdas adicionais de anos anteriores após os gestores reavaliarem suas políticas.

A Berkshire resolveu um mistério do trimestre ao detalhar quanto pagou para adquirir o restante das ações em seu negócio de serviços públicos do espólio do ex-membro do conselho da Berkshire, Walter Scott.

A Berkshire informou que pagou US$ 2,4 bilhões em dinheiro, emitiu US$ 600 milhões em dívida e deu à família Scott ações Classe B da Berkshire, no valor de pouco mais de US$ 1 bilhão. Assim, a compensação total foi de cerca de US$ 4 bilhões. Isso significa que a família Scott não obteve um preço tão bom para sua participação de 8% nas concessionárias quanto quando o vice-presidente da Berkshire, Greg Abel, vendeu sua participação de 1% no negócio de serviços públicos há dois anos por $870 milhões.

Abel está programado para suceder Buffett, de 94 anos, como CEO no caso de seu falecimento./AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.