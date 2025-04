Segundo dados do veículo, quem mais perdeu dinheiro neste ano foi o homem mais rico do mundo, Elon Musk, dono da Tesla e integrante do governo do presidente Donald Trump. Musk viu seu patrimônio encolher em US$ 135 bilhões. Agora, sua fortuna está estimada em US$ 298 bilhões, sendo a primeira vez desde novembro de 2024 que Musk tem menos de US$ 300 bilhões, diz a Bloomberg.

A publicação destaca o impacto causado nas fortunas dos maiores bilionários pelas tarifas impostas por Trump, que desencadearam perdas de trilhões de dólares no valor das ações globais. De acordo com estimativa da Bloomberg, as 500 pessoas mais ricas do mundo perderam mais de US$ 500 bilhões nos dois pregões que se seguiram ao anúncio do tarifaço do presidente dos EUA.